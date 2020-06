Marike Jager tijdens Erfgoedfestival in het Stadsmuseum

De line-up van het Erfgoedfestival 2020 is bekend. Deze zomer gaan tien topartiesten in residentie op tien verschillende erfgoedlocaties in Gelderland. Hun residenties en maakproces zijn deze zomervakantie online te volgen op erfgoedfestival.nl.

De start van het Erfgoedfestival op 27 september vormt de landelijke opening van de Maand van de Geschiedenis. Alle resultaten zijn tijdens de Maand van de Geschiedenis (27 sept – 31 okt) online te bekijken.

De line-up

Zanger Typhoon gaat naar Slot Loevestein, Roos Rebergen (van de band Roosbeef) naar het Katholiek Documentatiecentrum, cabaretier Micha Wertheim naar het Kröller-Müller Museum, rapper en muzikant Akwasi verblijft in het Afrika Museum, schrijver en cabaretier Paulien Cornelisse bezoekt in Tiel het Flipje en Streekmuseum en het Regionaal Archief Rivierenland, schrijver Jaap Robben onderzoekt de grens in het Grenslandmuseum, singer-songwriter Marike Jager reist af naar Stadsmuseum Groenlo, danser en choreograaf Farida Nabibaks gaat naar Radio Kootwijk, fotograaf Suzanne Liem onderzoekt het door corona afgesloten Museum Bronbeek en Anne Soldaat gaat samen met Clean Pete naar Huis Verwolde.

Alle kunstenaars laten zich inspireren door hun verblijf op de erfgoedlocatie én door het thema Oost / West (het thema van de Maand van de Geschiedenis). Dat levert bijzondere resultaten op: exclusief voor dit festival. Op zondag 27 september opent het Erfgoedfestival online met optredens van Typhoon en Jaap Robben vanuit Slot Loevestein.

Vijftig aanhakers

Naast de tien hoofdlocaties doen er maar liefst vijftig aanhakers mee. Dit zijn locaties – van archief tot museum – die een uniek Oost/West-verhaal vertellen. Op erfgoedfestival.nl besteden we de komende maanden aandacht aan die verhalen.

Op 1 september verschijnt op erfgoedfestival.nl bovendien het complete on- en offline programma van de tien hoofdlocaties en de vijftig aanhakers. Anders dan voorgaande edities vindt het festival voornamelijk digitaal plaats. Waar mogelijk zullen er gedurende de Maand van de Geschiedenis extra optredens van de artiesten plaatsvinden in ‘huiskamersetting’.

Over het Erfgoedfestival

Het initiatief voor het festival ligt bij Erfgoed Gelderland, een coöperatie van meer dan 200 erfgoedorganisaties in de provincie. Dit is het zesde festival. De Provincie Gelderland ondersteunt het Erfgoedfestival.

Gedeputeerde Cultuur en Erfgoed Peter Drenth: ‘Ik ben blij dat, met alle regels rond Covid19, het Erfgoedfestival door kan gaan. Ook onze erfgoedinstellingen hebben het zwaar. Veel vrijwilligers kunnen of mogen niet actief zijn met iets wat ze juist zo graag doen. Dat dit nu toch door kan gaan, is een lichtpunt. Misschien een beetje anders dan anders, maar met een mooi afwisselend programma, dat voor iedere inwoner van Gelderland wel iets moois biedt. Grijp deze kans om op een bijzondere manier kennis te maken met ons Gelders erfgoed’.

Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print







Vind ik leuk: Like Laden…

Gerelateerd