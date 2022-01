Misschien eind januari weer competitiewedstrijden?

GROENLO – Het eerste team van s.v. Grol begon zondag 23 januari met een training op het hoofdveld op sportpark Den Elshof. Normaliter had die middag een competitiewedstrijd op het programma gestaan, maar wegens Corona maatregelen zijn de wedstrijden afgelast.

Wel hoopt de voetbalvereniging dat de competitie wedstrijden snel herstart worden. Bij het zaalvoetbal is trainen en onderlinge wedstrijden spelen weer toegestaan. Wel binnen een mondkapje op – behalve bij het voetballen – én een coronatoegangsbewijs kunnen laten zien. Deze twee maatregelen blijven waarschijnlijk ook gelden bij de herstart van de zaalvoetbalcompetitie.

Als tijdens de persconferentie van de regering, op 25 januari a.s., duidelijk wordt dat er weer competitiewedstrijden mogen worden gespeeld, dan wordt er in het weekend van 28 t/m 30 januari gestart met inhaalwedstrijden in de A-categorie en misschien regulier geplande wedstrijden in de B-categorie, zowel bij de jeugd als bij de senioren. Dit laatste is nog niet helemaal duidelijk.

De verwachting van de KNVB blijft dat de competities in het eerste weekend van februari volledig worden hervat. Met of zonder publiek.

