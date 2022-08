Negentigjarige D.I.T.O. opent expositie

GROENLO – Toneelverenging ‘Door Inspanning Tot Ontspanning’ (D.I.T.O.) werd opgericht in Groenlo in 1932 en heeft vandaag (lees zaterdag 6 augustus) in de stadsboerderij de expositie ‘D.I.T.O. door de jaren heen’ geopend. De opening ging gepaard met het doorknippen van een lint door het oudste lid Kitty Gerritsen (90), wethouder Ellen Dusseldorp van gemeente Oost Gelre en het jongste lid Noor Smeets (19).

De Groenlose Toneelvereniging DITO met 27 leden bestaat dit jaar negentig jaar. De exacte oprichtingsdatum is niet bekend, omdat tijdens de Tweede Wereldoorlog een groot deel van het verenigingsarchief verloren is gegaan. Wat bekend is, is dat een vriendengroep in juni 1932 het initiatief heeft genomen voor de oprichting van een toneelgezelschap ten behoeve van de Groenlose bevolking.

90 Jaar amateurtoneel met ongeveer 300 uitvoeringen, allemaal in eigen beheer op de planken gebracht. “Nu hebben wij als thuisbasis ‘De Mattelier”, maar in de jaren dat wij bestaan hebben we maar liefst zeven locaties gehad als onderkomen”, vertelt Harold Overkamp aan een 15-tal genodigden in de Stadsboerderij.

Voor de Grollenaren is deze expositie een feest van herkenning. De expositie laat aan de hand van foto’s, pamfletten, toneelboekjes en ander materiaal 90 jaar D.I.T.O. herleven. Etalagepoppen met kostuums illustreren het geheel. Ook zijn er tv-beelden te zien, samengesteld uit hoogtepunten van de vele toneeluitvoeringen. Het betreft vooral hilarische scenes, zo uit het leven gegrepen.

Voor de kinderen is er een spannende verkleedkist en is er een prijsvraag. In de expositieruimte staat een verkleedrek met verschillende kostuums en attributen. U kunt zich dus ook zelf verkleden, of samen met uw kinderen of het gezelschap waarmee u de expositie bezoekt. Laat uw creativiteit de vrije loop en bent u tevreden over het eindresultaat, maak dan een selfie. Deze selfie stuurt u naar DITO en de mooiste creatie ontvangt een prijs.

De expositie in de Stadsboerderij Grolle is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 uur tot 16.30 uur en duurt tot eind september.

