Nieuwe straatnamen in Groenlo

GROENLO – Groenlo krijgt er weer een paar nieuwe straten bij. Er ligt een voorstel om het zandpad tussen de Lichtenvoordseweg en de Oude Aaltenseweg de Hoge Hartreize te noemen. Dit is met een NAP hoogte van gemiddeld 30 tot 33 meter het hoogste punt van Groenlo. De Hoge Hartreize is gelegen tegenover de woonwijk de Hartreize en beide worden genoemd op de kadastrale kaart van Groenlo uit 1832. In de volksmond worden zowel de Hartreize als de Hoge Hartreize gebruikt ter aanduiding van het gebied.

Ook voor het zandpad, tussen de Vrakkinkweg en de Oude Borculoseweg, ligt een naamvoorstel Wuskevoort te noemen. De naam van Wuskevoort is bij de ouderen een nog gebruikte naam. Tevens is deze naam gevonden in het Rechterlijk Archief van de stad Groenlo 1559 – 1811.

Er is tevens een verzoek om de fiets- en voetgangersoversteek tussen de wijk Papendijk en Hartreize 2 van naam te voorzien namelijk de: Botterpot. De naam Botterpot, ook wel Botterpeter genoemd in de volksmond, kan ontstaan zijn omdat dit gebied voorheen door kwelwater zo zacht als boter/botter was. In die tijd een normaal verschijnsel.

De geografische ligging van de Botterpot/Botterpeter ten opzichte van de directe omgeving, ligt in de directe omgeving van de Hartreize. Het hoogste punt van de Hartreize is 30,2 meter boven NAP. De Botterpot/Botterpeter echter ligt op een hoogte van 23,8 meter boven NAP. Hier zit dus een hoogteverschil in van 6,4 meter. Aangezien water altijd naar het laagste punt stroomt, is het aannemelijk dat een deel van het water afkomstig van de Hartreize richting de Botterpot stroomde en dit gebied dan verzadigd raakte door het water onder andere afkomstig van de Hartreize.

De Botterpot was dus een laaggelegen waterrijk weiland in de vorm van een pot, kom of vloot, dat door de waterrijke omstandigheden zo zacht als boter was.