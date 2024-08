Open Groenlose om het Grolse kanon mag zich al 42 jaar in een grote belangstelling verheugen.

GROENLO – Zaterdag 3 augustus deden 43 vissers een gooi naar het kampioenschap van het Open Groenlose om het Grolse Kanon. Er werd gestreden om de felbegeerde replica van het Grolse Kanon. Deze viswedstrijd is een van de oudste in de regio en werd dit jaar voor de 42e keer gehouden aan de boorden van de stadsgracht. Diverse regionale en landelijke toppers waren ook dit jaar weer van de partij. De wedstrijd om het Grolse Kanon staat als een huis. Dat bleek ook wel weer, want de Groenlose Hengelsport Vereniging kreeg na afloop veel complimenten van de deelnemers voor de perfecte organisatie.

Loting

In alle vroegte, om 6.15 uur, verzamelden de deelnemers zich in de Mattelier. Daar stond een lekker bakje koffie voor hen klaar. Kort voor de loting volgde er een briefing door voorzitter Erik Mentink, waarna er geloot kon worden. Het loten verliep vlot en de deelnemers konden op de plattegronden precies zien waar hun gelote plek zich bevond. De vrijwilligers van de Groenlose Hengelsport Vereniging (GHV) gaven tekst en uitleg over hoe er te komen.

Er werd gevist in vier vakken: Marhulzenweg/Maliebaan, Houtwal/Canisiushof/Brouwersnös, Geitenkamp/Halve Maan, en Kloostertuin/Dkn. Hooijmansingel. Het parcours lag er perfect bij. Daar hadden de vrijwilligers van de GHV de week ervoor voor gezorgd door alle stekken keurig te maaien.

De wedstrijd

Klokslag 8.45 uur klonk het beginsignaal nadat iedereen zorgvuldig de gelote stek had opgebouwd en ingericht. Al snel werden de eerste vissen gevangen. De visstekken waren zo verdeeld over alle vakken dat er meerdere kopplaatsen waren. Bij deze wedstrijd wordt gevist op aantallen en gewicht. Zowel voor het aantal gevangen vissen als het gewicht krijg je punten. Bij gelijke stand is het aantal vissen doorslaggevend. Dit bleek aan het einde van de wedstrijd relevant.

Het was die dag prachtig weer, niet al te warm en toch een beetje bewolkt, zelfs een beetje heiig.

Er werd in de vakken zorgvuldig en secuur gevist, en de meeste vissen werden kort onder de kant gevangen. Er werden her en der wel bonusvissen gevangen zoals een brasem of een zeelt, maar geen grote aantallen. Het waren vooral kleinere vissen die werden gevangen, al werden er wel veel gevangen. Het hoogste aantal vissen op deze dag was 100 stuks, gevangen door Ton van Leeuwen uit Arnhem. Het hoogste gewicht werd behaald door Andre Nijhof uit Brummen, die 5.995 gram ving.

In totaal werden er 2.037 vissen gevangen met een gewicht van 49.780 gram. Mooie aantallen! De vier vakwinnaars waren Ton van Leeuwen (Arnhem), Andre Nijhof (Brummen), Joop Janssen (Brummen), en Bennie Polman uit Elst. De eerste drie hadden in hun vak zowel het hoogste aantal vissen als het hoogste gewicht. Maar doordat Ton van Leeuwen 100 vissen had en de meeste punten, werd hij de winnaar van de 42e Open Grolse om het Grolse Kanon.

De beste Groenlose visser was Henk Geurkink, die in totaal zevende werd.

Prijsuitreiking

Na afloop vond de prijsuitreiking plaats bij de Mattelier. De prijzen werden uitgereikt door voorzitter Erik Mentink. Hij zette Frank Bomers nog in het zonnetje, die jarenlang de inschrijvingen en de uitslagen verzorgde. Frank heeft aangegeven dat hij hiermee stopt en ontving een mooie waardebon als dank voor zijn jarenlange werkzaamheden.

Ook werden alle vrijwilligers bedankt die deze mooie viswedstrijd mogelijk hadden gemaakt.

Alle prijswinnaars waren zeer tevreden met de behaalde prijzen. De organisatie kan terugkijken op een zeer geslaagde wedstrijd en wil ook alle vrijwilligers van de Mattelier bedanken voor hun inzet.

De volledige uitslag is te vinden op www.visseningroenlo.nl (wedstrijdinfo / Open Grolse).

Volgend jaar wordt de 43e editie gehouden op zaterdag 2 augustus.