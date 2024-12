Politie vindt grote partij illegaal vuurwerk in Groenlo

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

GROENLO – De politie Achterhoek-Oost heeft donderdag 12 december een aanzienlijke hoeveelheid illegaal vuurwerk aangetroffen in een woning in Groenlo. Het exacte gewicht van het vuurwerk wordt nog onderzocht. Een verdachte is aangehouden, en het onderzoek naar de herkomst en opslag van het vuurwerk is in volle gang.

Burgemeester Annette Bronsvoort reageert geschrokken: “Zo’n enorme hoeveelheid illegaal vuurwerk in een woonwijk is gevaarlijk voor bewoners en omwonenden. Dit soort opslag kan ernstige gevolgen hebben. Ik roep iedereen op om verdachte situaties te melden. Samen zorgen we voor een veilige jaarwisseling.”

Wijkagent Hoytink benadrukt het belang van de actie: “Het is goed dat we deze grote hoeveelheid zwaar vuurwerk van straat hebben gehaald. Dit vuurwerk hoort niet thuis in een veilige jaarwisseling in onze gemeente.”

De politie zet haar controles voort en blijft alert op signalen van illegale vuurwerkopslag. Verdachte situaties kunnen worden gemeld via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Dit is de website van deze week ScherpinBeeld is sinds 2013 een stichting en heeft sinds 2006 meer dan 9.000 foto’s en video’s uit Groenlo gearchiveerd, die samen ruim 7 miljoen keer zijn bekeken. Bezoekers kunnen reacties en aanvullende informatie bij beeldmateriaal plaatsen, zolang deze respectvol zijn. Heb jij een website die je wilt laten uitlichten als ‘Website van de Week’ op Streekgids? Stuur een e-mail naar redactie@streekgids.nl en misschien staat jouw website binnenkort in de schijnwerpers!

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.