Sfeervol verlopen snertwedstrijd aan de Grolse stadsgracht

GROENLO – Op de eerste snertviswedstrijd van zondag 14 november van de Groenlose Hengelsport Vereniging kan goed worden teruggekeken. In een sfeervolle herfstambiance was het goed vertoeven aan de boorden van de Grolse stadsgracht. Het was prachtig herfstweer. Om 8.00 uur werd er geloot op de parkeerplaats van de Jumbo en daar kregen de deelnemers ook te horen waar er werd gevist. Theo Wayerdink en Leo te Koppel hadden gekozen voor de Kloostertuin en de Dkn Hooijmansingel. Een visparcours waar de laatste weken goede vangsten werden gemeld. Maar op de wedstrijddag zelf is het natuurlijk altijd afwachten.

Om exact 9.00 uur sloeg de klok van de Calixtusbasiliek en dat was voor alle deelnemers het sein om te starten. Meteen aan het begin werden al de eerste vissen gevangen. Bij een snertwedstrijd hoort natuurlijk ook een lekkere kop snert. Terwijl de spanning tijdens het laatste uur van de wedstrijd op liep was Martin Kampshof inmiddels begonnen met het bereiden van de snert in de keuken van Café de Kroon (Frielink). Waarvoor onze dank. Toen om 12.00 uur de klokken van de Calixtusbasiliek hadden geslagen was het tijd om de balans op te maken.

Prijsuitreiking

Nadat de deelnemers en het aanwezige publiek hadden genoten van de heerlijke erwtensoep was het de beurt aan voorzitter Erik Mentink om de prijzen uit te reiken. Maar hij bedankte eerst café de Kroon voor het beschikbaar stellen van de keuken om de erwtensoep te bereiden en Theo Wayerdink en Leo te Koppel voor de organisatie van het wedstrijdgedeelte. Alle deelnemers ontvingen iniedergeval een prachtige set kerstkaarten met daarop prachtige beelden van de stadsgracht in wintertooi en de GHV pen. De set kaarten werd beschikbaar gesteld door Groepsuitjes Groenlo. De winnaar Theo Wayerdink wist een gewicht van 1.500 gram aan vis in het net te krijgen. Hij ontving een mooie vleesbon en een snertpakket. Tweede werd Bas te Woerd met 1.420 gram en derde werd Bennie Rooks met 1.290 gram. Ook zij ontvingen mooie vleesbonnen.

De voorzitter bedankte iedereen voor de deelname en nodigde iedereen uit om woensdag 29 december deel te nemen aan de Oliebollen wedstrijd in de stadsgracht.

Uitslag Snertwedstrijd 14-11

Theo Wayerdink 1.500 gram Bas te Woerd 1.420 gram Bennie Rooks 1.290 gram Leo te Koppel 1.150 gram Steven Groot Severt 1.130 gram Erwin Wanink 1.010 gram Andre Nijman 900 gram Tamara Vink 800 gram Wouter Wensink 795 gram Bas Klein Avinck 750 gram Leo Helmers 590 gram Joop Ottink 545 gram

Jesse Remmelink 495 gram

