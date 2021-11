Sinterklaas in Groenlo

GROENLO – Kinderen hebben zaterdag 13 november massaal Sinterklaas welkom geheten in Groenlo.

Sinterklaas liep dit jaar in een optocht door de binnenstad van het Achterhoekse vestingstadje. Normaal houdt de ‘Goed Heiligman’ een defilé vanaf het bordes in Groenlo, maar vanwege Corona werd er een route gelopen zodat het publiek zich verspreid kon opstellen langs de route. Dit leverde veel positieve reacties. In de optocht reed een Dj-piet mee. Ook het pietenorkest ‘De Valse Pepernoten’ waren er weer bij. Tevens reed een brandweer auto met pieten door de straten.

Sint probeerde zoveel mogelijk kinderen een high five of een boks te geven. Ouders, opa’s, oma’s en kinderen hadden zich vooral verzameld langs de route Ziekenhuistraat, Beltrumsestraat en Markt. Door de roetveegpieten werd er strooisel uitgedeeld aan de aanwezige kinderen.

