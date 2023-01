Stan Raben neemt voorzittershamer over

GROENLO – Stan Raben heeft zondagmiddag 8 januari tijdens een extra algemene leden vergadering de voorzittershamer van de vertrekkende Hans Scheinck overgenomen. Scheinck had al eerder aangegeven niet herkiesbaar te zijn voor een volgende periode van drie jaar.

Hans werd oktober 2010 benoemd tot voorzitter van de Grol als opvolger van Theo Huijskes. Bij zijn aantreden had hij toen al aangegeven deze functie ongeveer 10 jaar te willen doen. Dat is 12 jaar geworden met name om de vereniging door de twee zware corona-jaren van 2020 en 2021 te leiden.

In maart 2022 is hij gekozen in de gemeenteraad van Oost Gelre. Omdat sportverenigingen best veel met de gemeente te maken hebben, vindt hij dat de combinatie van beide functies hem belemmert om onafhankelijk besluiten te kunnen nemen als het over het voetbal in Oost Gelre gaat. Zowel bij de gemeente als bij de Grol.

Vice-voorzitter Harry Paf, oud voorzitter Grolse Boys, nam afscheid van Hans door op te sommen wat hij in zijn voorzitterschap allemaal had gerealiseerd binnen de Grol. Ook vertelde Harry wat het afscheidscadeau voor Hans heeft opgeleverd. Op het initiatief van Hans werd er een kerstactie gehouden. Deze actie leverde een kleine 5.000 euro op. Vincentiusvereniging Groenlo heeft dit bedrag verdubbeld en daarmee kregen 155 huishoudens een supermarkt bon van 50 euro.

Hans, die altijd zorgt dat de Oude Winterswijkseweg en het sportpark ‘spik en span’ is, kreeg bij zijn vertrek een ‘Gouden grijper’. Harry vroeg als laatste of de aanwezigen in het sportcafé er mee eens waren of Hans toegevoegd kon worden als erelid van s.v. Grol. Dit werd met een luid applaus aangenomen. Een foto van Hans wordt binnenkort bijgevoegd aan de ere galerij van de club.

Daarna nam Hans voor de laatste keer in zijn voorzitterschap de microfoon en overhandigde Stan Raben de voorzittershamer. Op de hamer staan alle voorzittersnamen. “Veel succes en leid deze vereniging op je eigen manier”, gaf Hans mee aan Stan.

