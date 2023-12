Traditionele Kerstboom geplaatst door Kegelclub UTO.

Midwinterhoornwandeling in Groenlo! Sfeervolle wandeling ๐Ÿ“ Datum: Vrijdag 22 December

Vrijdag 22 December ๐Ÿ•ก Start: tussen 18.30 uur en 20.00 uur

tussen 18.30 uur en 20.00 uur ๐Ÿ“ Vertrek: Markt, Groenlo

GROENLO – Kegelclub UTO (Uit Tegenweer Opgericht) heeft dit jaar weer hun jaarlijkse traditie voortgezet door een kerstboom op de Markt in Groenlo te plaatsen. De club, die al enkele jaren verantwoordelijk is voor het verzorgen en optuigen van de kerstboom, zorgde ervoor dat de boom op vrijdag 8 december werd geleverd en geplaatst.

De kerstboom, die een indrukwekkende hoogte heeft van bijna 11 meter, werd net voor het middaguur afgeleverd op de Markt, voor Het Huys van Frederik Hendrik.

Leden van UTO waren aanwezig om toe te zien hoe de boom met behulp van een kraan op zijn plaats werd gezet. Deze jaarlijkse gebeurtenis is uitgegroeid tot een traditie in Groenlo en draagt bij aan de feestelijke sfeer in de stad tijdens de kerstperiode. Ook zijn er deze week kerstbomen geplaatst bij de winkels in Groenlo.