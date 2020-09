Valse start Grol 1 in 2J

De verwachtingen met betrekking tot Grol 1 en dat met het oog op de voetbalcompetitie 2020-2021 in de tweede klas J van de KNVB waren hooggespannen. Een en ander absoluut niet onterecht en dat zeker niet na een succesvol verlopen voorbereiding in de afgelopen weken. Een voorbereiding, waarin de selectie van het trainersduo William Krabbenborg en Jos Heutinck goede resultaten boekte, maar ook het duidelijke bewijs leverde dat S.V. Grol, sedert 1 juli van dit jaar fusieclub Grol, over een eerste selectie beschikt, waarmee men voor de dag kan en mag komen. Een mix van geroutineerde, door de wol geverfde spelers, aangevuld met enkele krachten van buitenaf en in het bijzonder met een groot aantal aanstormende voetbaltalenten uit de eigen jeugdafdeling. Aangespoord door de in het afgelopen seizoen behaalde promotie naar de tweede klas KNVB, ging derhalve afgelopen zondag vol goede moed de nieuwe voetbalcompetitie van start en dat met een uitwedstrijd in Enschede tegen FC Suryoye / Mediterraneo.

Deze vereniging werd onder de naam SV Mediterraneo in het leven geroepen op 1 mei 1965 door immigranten van vooral Italiaanse afkomst. Het was één van de eerste sportverenigingen in Nederland die, opgericht door mensen van buitenlandse afkomst, Koninklijke goedkeuring heeft verkregen. De vereniging is na vele omzwervingen, met meerdere tijdelijke locaties, in 1980 gehuisvest op Stadsveld in Enschede, alwaar tot oktober 1995 de wedstrijden werden gespeeld. Sindsdien is de vereniging gevestigd op Sportpark Wesselerbrink Midden. Voorafgaand aan het seizoen 2011-2012 werd de naam van de club gewijzigd in FC Suryoye/Mediterraneo. Dit omdat steeds meer leden Suryoye zijn.

Opbouw van achteruit ontbrak

In een entourage, waarvan vele naar Enschede getogen Grollenaren dan wel Grolsupporters deel uitmaakten, werden de hoge verwachtingen vanaf de aftrap in de kiem gesmoord door een technisch bijzonder begaafde tegenstander, die gedurende de gehele wedstrijd Grol in alle linies de baas was. Op het slechte, bijna versleten kunstgras van de Wesselerbrink liet FC Suryoye, in het afgelopen seizoen als tweede geëindigd in de tweede klas J, de gehele wedstrijd zien over een technisch gezien zeer begaafd team te beschikken, dat in alle linies op de eerste plaats zeer sterk aan de bal is en daarbij tegelijkertijd verrassende openingen richting het doel van de tegenstander weet te creëren. Bij Grol ontbrak het daarentegen om de een of andere reden vanaf de aftrap met name aan een goede opbouw van achteruit. Met alle beste bedoelingen lukte het de Grolequipe niet om het voetbal op de mat te leggen, waarvoor in de oefen- en bekerwedstrijden het publiek de handen op elkaar kreeg.

Onder leiding van scheidsrechter Rob Olde Klieverink uit Agelo (gemeente Dinkelland), die in de gehele wedstrijd slechts één gele kaart uitdeelde aan het elftal van FC Suryoye, wist de thuisclub halverwege de eerste helft uit een vrije trap vanaf circa dertig meter de openingstreffer te scoren, waarbij doelman Wessel Baarslag niet vrijuit ging. Aan de andere kant was het Luc Berentsen, die even later moest toezien dat zijn vrije trap door de goalie van FC Suryoye op sublieme wijze werd tenietgedaan. In de tweede helft was het lot van Grol al snel beslist toen na slechts enkele minuten spelen de 2-0 voorsprong voor de thuisclub op het scorebord prijkte. Grol probeerde daar het nodige tegenover te zetten, maar kwam daarbij niet verder dan een kopbal van Mart Zieverink op de lat, een en ander na een voorzet van Roel Bruins. Vervolgens liep de thuisclub uit naar de 4-0 overwinning als gevolg van een misverstand tussen doelman Wessel Baarslag en Ramon Landewers, alsmede als gevolg van verdedigingsfout van Myron Baten.



Opstelling Grol 1 tegen FC Suryoye 1

Doel: Wessel Baarslag;

Achter: Ramon Landewers, Sem Brummelaar (46e min. Roel Bruins), Wouter Pillen en Eduardo de Sousa Cavalcante (66e min. Myron Baten);

Midden: Mark te Winkel (71e min. Wouter Rexwinkel), Luc Berentsen en Rico Lammerdink;

Voor: Tiem Rots, Mart Zieverink en Tycho Riteco.

