Vanaf 6 mei opent Kringloop Aktief de deuren weer.

GROENLO – De afgelopen weken zijn er achter de schermen bij Aktief de nodige maatregelen getroffen om bezoekers en medewerkers te verzekeren van een veilige omgeving. Omdat er grote drukte verwacht wordt bij de inname is er gekozen voor verruimde openingstijden. Bezoekers kunnen van maandag tot en met vrijdag terecht van 07:00 tot 18:00 en op zaterdag van 07:00 tot 17:00. Zondag gesloten.

De wachttijden voor de inname komen op www.aktiefonline.nl en worden regelmatig geactualiseerd, zodat bezoekers deze thuis kunnen zien voordat zij vertrekken.

Het is een bewuste keuze van Aktief om te heropenen aangezien de inname van goederen een belangrijk onderdeel is van Kringloop Aktief. Tientallen werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen hierdoor weer aan het werk en de producten die worden ingenomen, krijgen eventueel een tweede leven en komen zo opnieuw in omloop.

