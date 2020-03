VandeVen Band bij de Grolse Jazz

GROENLO – Zondagmiddag 8 maart vanaf 16.00 uur bij Grolsch Brouwhuys De Lange Gang, Kevelderstraat 15 in Groenlo De VandeVen Band is een van de weinige authentieke Rhythm ’n Blues bands in Nederland.

De band werd opgericht in 1999, en bouwde al snel een reputatie op met hun zeer energieke live optredens. Pianist en zanger Clemens van de Ven is de centrale figuur van de band. Zijn karakteristieke rauwe vocalen en zijn krachtige pianostijl geven de band een heel eigen sound. Bovendien is Clemens een performer met veel uitstraling. Maar ook de andere doorgewinterde muzikanten behoren tot de top van Nederland. Gitarist Harry Hardholt, saxofonist Arend Bouwmeester en de jonge Kroatische drummer Sin Banovic vormen een ijzersterk geheel.

De muziek van VandeVen is gebaseerd op de Rhythm ’n Blues muziek uit New Orleans van artiesten als Dr.John, Fats Domino en The Meters, maar met een heel eigen stijl en interpretatie.

VandeVen is een graag geziene gast op bekende Nederlandse festivals, zoals het North Sea Jazz Festival, Oerol en De Parade. VandeVen is een èchte live band, die speelt met hart en ziel. Ze leven van de muziek en voor de muziek!