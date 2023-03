Verlangen naar Eenvoud: overzicht van het oeuvre van architect Erik Wamelink

GROENLO – Galerie KiK (Kunst in het Koetshuis) te Groenlo toont van 4 maart tot en met vrijdag 1 september een overzicht van het oeuvre van de Achterhoekse architect Erik Wamelink. Wamelink, die inmiddels 50 jaar actief is in de architectuur, heeft een indrukwekkend oeuvre opgebouwd van voornamelijk woonhuizen voor particuliere opdrachtgevers. Zijn architectuuropvatting is geïnspireerd door het modernisme uit de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw en de grote na-oorlogse meesters van het Nederlandse ‘Nieuwe Zakelijkheid’.

Wamelink heeft meer dan 100 projecten gerealiseerd door heel Nederland en zijn ontwerpen wonnen in 2003 en 2019 de Architectuur Prijs Achterhoek. Zijn zoekende opvatting imponeert door de voelbare intentie om betekenisvolle architectuur te maken waarbij mens, plek en functionaliteit leidend zijn. De expositie in Galerie KiK heeft als ondertitel ‘Verlangen naar Eenvoud’ en toont aan dat Wamelink wars is van modieuze ’toeters en bellen’ waarbij imponeergedrag leidend is.

Zijn Achterhoekse bescheidenheid en intelligentie, gecombineerd met zijn wereldberoemde voorbeelden, creëerden zijn eigen herkenbare handschrift. Wamelink’s architectuur is niet bedoeld om te imponeren, maar gaat er juist over dat mensen zich thuis kunnen voelen.

Galerie KiK is geopend op werkdagen tussen 14:00 en 16:00 uur of op afspraak en is te vinden aan de Nieuwestraat 22 in Groenlo.

Meer informatie over de expositie en het werk van Erik Wamelink is te vinden op www.kikgroenlo.nl en www.erikwamelink.nl.

