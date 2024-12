Vriendengroep de Kamerøde biedt cheque van ruim € 51.000 aan bij Glazen Huis

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

GROENLO – Vanmorgen (zondag) is in het Glazen Huis in Zwolle door de Grolse vriendengroep de Kamerøde een cheque van ruim € 51.000 overhandigd aan 3FM Serious Request. Dit bedrag is ingezameld door de vriendengroep van de ouders van de driejarige Mai, die aan een metabole ziekte lijdt. De actie stond in het teken van Metakids, met de slogan: ‘Stop metabole ziekten’. Inmiddels blijft het ingezamelde bedrag oplopen, zoals te zien is op de website van Kom In Actie voor 3FM Serious Request en steun Metakids | NPO 3FM. Doneren kan nog tot eind december.

Succesvolle acties en benefietconcert

De afgelopen weken vonden diverse inzamelingsacties plaats onder de noemer ‘Samen voor Mai’. Hoogtepunten waren onder andere een sponsorloop van Schaersvoorde College, goed voor € 8.507,25, en een online veiling die € 6.962 opbracht. Vandaag is er een benefietconcert van Almost Erased in Rockcafé Taste. De volledige opbrengst van de kaartverkoop (€ 25 per ticket, inclusief servicekosten) en 10% van de drankomzet gaan volledig naar het goede doel.

Bijdrage van Scouting Groenlo

Ook Scouting Groenlo levert een bijdrage. Tijdens de Midwinterhoornwandeling, die vanavond plaatsvindt in Groenlo, verkopen zij broodjes worst en oliebollen. De opbrengst hiervan gaat eveneens naar Samen voor Mai.

Het verhaal achter de actie

Mai (3) lijdt aan een metabole ziekte. Hoewel hulp voor haar te laat komt, willen de vrienden van haar ouders met deze actie andere gezinnen in de toekomst dit leed besparen.

Benefietconcert Almost Erased 22 december

Locatie: Rockcafé Taste, Groenlo

Deuren open: 15:00 uur

Aanvang concert: 16:00 uur

Entree: € 25,00 (online via rockcafetaste.stager.co)

Midwinterhoornwandeling 22 december

Start: Tussen 18:30 uur en 20:00 uur vanaf de Markt in Groenlo

Bijzonder: Tijdens de start om 18:30 uur zal beiaardier Wim Ruessink zijn kunsten laten horen vanaf de toren van de Oude Calixtuskerk.

Meer informatie en donaties: samenvoormai.nl. Doneren kan tot eind december,

