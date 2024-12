Winterpret op overdekte ijsbaan bij Marveld Recreatie

Dit is de website van deze week Repair Café Groenlo Het Repair Café Groenlo is dé plek waar duurzaamheid en gezelligheid samenkomen! Het café is gratis toegankelijk en bevindt zich in de foyer, waar alles aanwezig is om kapotte spullen nieuw leven in te blazen. Of het nu gaat om kleding, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed of andere voorwerpen, onze deskundige vrijwilligers staan klaar met gereedschap, materialen én hun reparatiekennis. Met hun hulp wordt niet alleen je geliefde voorwerp gerepareerd, maar help je ook mee aan een duurzamere samenleving. Heb je iets dat gerepareerd moet worden? Kom dan langs en ervaar hoe leuk en leerzaam repareren kan zijn! Heb jij een website die je wilt laten uitlichten als ‘Website van de Week’ op Streekgids? Stuur een e-mail naar redactie@streekgids.nl en misschien staat jouw website binnenkort in de schijnwerpers!