Word jongerenambassadeur van ZSOM!

GROENLO – “Op welke wijze kunnen we jongeren enthousiasmeren om vrijwilliger te worden bij onze omroep”? Deze vraag maakt onderdeel uit van de oproep van het project Jongerenambassadeurs en ZSOM om jongeren mee te laten denken met de omroep.

Simon Putman is als jongerencoach verbonden aan het project Jongerenambassadeurs: een project in het kader van de maatschappelijke diensttijd (MDT). “In heel Nederland matchen wij jongeren aan organisaties met relevante vraagstukken voor jongeren. Zo geven wij jongeren de kans hun stem te laten horen bij maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheidsinstanties. Wij geloven in de kracht en onmisbare impact van jongeren. Met hun energie, ideeën en adviezen zetten zij de wereld positief in beweging”, aldus Simon.

ZSOM nam contact op met Simon met de vraag of Jongerenambassadeurs iets kon betekenen voor de omroep. Fred Nijman van ZSOM: “Wij vinden het belangrijk om jongeren zelf mee te laten denken over hoe jongeren betrokken kunnen worden bij de werkzaamheden van de omroep, waardoor het ook in de toekomst mogelijk blijft om programma’s te kunnen blijven maken specifiek voor de doelgroep van ZSOM. De samenwerking met Jongerenambassadeurs zien wij als een kans om met jongeren zelf in gesprek te gaan over hun ideeën en inzichten ten aanzien van de omroep. We zouden graag samen met de jongeren een wervings-promotiefilm maken, maar uiteraard krijgen de jongerenambassadeurs ook voldoende ruimte om eigen ideeën in te brengen.”

Alle jongeren tussen de 16 en 27 jaar uit Groenlo en omgeving kunnen zich voor het project aanmelden. Wil jij jongerenambassadeur worden bij ZSOM? Meld je dan aan via https://www.jongerenambassadeurs.com/aanmelden-jongerenambassadeur/.

