Workshop ‘Digitale identiteit’ in bieb Groenlo

Ontdek het verleden van Groenlo Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto! Bekijk de collectie

GROENLO – Wie ben jij op het internet? Op zaterdagochtend 18 mei (aanvang 10.00 uur) kan ied

ere geïnteresseerde zich in de Bibliotheek Groenlo laten informeren over zijn of haar digitale identiteit. Deelname aan de workshop is gratis, maar aanmelden is wel nodig: www.oostachterhoek.nl/digitaleidentiteit of in de bibliotheek.

Digaleit identiteit

Tijdens de workshop digitale identiteit leer je over jouw internetverschijning. Wat is er van jou bekend in de online wereld? Hoe bewaak je je privacy en online veiligheid? Ook is er een fotograaf aanwezig om gratis voor jou een profielfoto te maken die je kunt gebruiken op je online profielen. De workshop wordt gegeven door Lieke Ruesink, digimediacoach en coach digitaal burgerschap.

Bron(nen) & Afbeelding(en)