Stijging in Ratten- en Muizenoverlast door Nieuwe Bestrijdingsmethoden in Nederland

In Nederland neemt de waarneming van ratten en muizen in huizen en bedrijven toe. Deze toename van knaagdieren veroorzaakt onrust onder bewoners en klanten. De traditionele aanpak, het gebruik van biociden of gifstoffen, is per 1 januari 2023 ingrijpend veranderd.

Deze wijziging in regelgeving heeft geleid tot nieuwe uitdagingen in ongediertebestrijding. Jeroen Gulien van JG ongediertebeheer, verbonden aan het platform Beestjes Kwijt, benadrukt de complexiteit van de huidige situatie. De bestrijders moeten nu innovatieve methoden toepassen in plaats van de vroegere snelle oplossingen met gif.

Deze verandering in aanpak heeft niet alleen de methodes aangepast, maar ook de dynamiek van ongediertebestrijding veranderd. Er is een toename in overlast en ongemak door knaagdieren. Er is een stijging van 25% in het aantal meldingen van muizenoverlast in november vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Ondanks de uitdagingen in de bestrijding van knaagdieren, blijft de hulp van professionele bestrijders van groot belang. De nieuwe regelgeving beperkt het gebruik van gif tot uiterste middelen, waardoor de nadruk ligt op preventieve en mechanische methoden zoals vallen. De expertise van professionals is daarom essentieel voor een effectieve bestrijding van ratten- en muizenplagen.

