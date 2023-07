4x financiële tips voor autogebruikers uit de Achterhoek

Wanneer je woonachtig bent in de Achterhoek maar vaak buiten deze regio moet zijn, ben je gauw geneigd om de auto te pakken. Toch kunnen de kosten van de auto hoog oplopen zonder dat je het doorhebt. In dat geval kun je de onderstaande tips eens doornemen, die jou kunnen helpen om het een en ander te kunnen besparen op de autokosten.

Tip 1: Kies een autoverzekering die bij jouw wensen aansluit

Wanneer je eigenaar bent van een auto, komen er een aantal zaken om de hoek kijken. Een van die zaken is het afsluiten van een autoverzekering. Het kan zijn dat je al jaren bent aangesloten bij dezelfde autoverzekering en deze in tussentijd nog nooit hebt gewijzigd. Wanneer dit ook het geval is bij jou, kun je eens jouw huidige autoverzekering vergelijken met andere aanbieders; het kan namelijk zijn dat de premies in tussentijd zijn gedaald of gestegen. Wellicht zit er dus wel een goedkopere aanbieder voor jou tussen. Je kunt daarom eens kijken op Poliswijzer.nl om verschillende autoverzekeringen te vergelijken.

Tip 2: Elektrisch rijden

De brandstofauto inruilen voor een elektrische variant is een goede keuze, zowel voor de portemonnee als voor het milieu. Toch is het belangrijk om met een elektrische auto ook een aantal kosten in het achterhoofd te houden, denk bijvoorbeeld aan de oplaadkosten. Zo kun je jouw elektrische auto openbaar opladen, maar je kunt ook thuis een laadpaal aanschaffen. In dat geval is het wel belangrijk dat je een geschikt energiecontract hebt dat past bij jouw verbruik. Je kunt verschillende energiecontracten vergelijken met behulp van Gaslicht.com.

Tip 3: Laat de auto vaker staan

Het klinkt misschien een beetje tegenstrijdig, maar je kunt besparen op de autokosten door juist de auto minder vaak te gaan gebruiken. Door vaker de auto te laten staan, hoef je namelijk minder gauw langs het tankstation of hoef je minder snel jouw auto op te laden. Probeer dus eens vaker de fiets te pakken voor de kleinere ritjes, of ga eens met het openbaar vervoer.

Tip 4: Check waar je het goedkoopste kunt tanken

Door vaker de auto te laten staan kun je dan wel die tankbeurt iets uitstellen, maar op een gegeven moment zul je toch echt ooit moeten tanken. Wanneer er een tankbeurt op je staat te wachten, is het een goede tip om vooraf te checken welk tankstation de goedkoopste prijzen heeft. Op een volle tank kun je dan alsnog een aantal centen of euro’s besparen