Autoverzekering Gelderland flink duurder in 2024

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

De gemiddelde autopremie in Gelderland is met 7% gestegen in 2024. Ondanks de verhoging blijft de premie lager dan het landelijke gemiddelde.

Autoverzekering Gelderland ruim 7% hoger

Mensen in Gelderland die op Geld.nl autoverzekeringen hebben vergeleken, geven in 2024 flink meer uit aan hun autoverzekering dan het jaar ervoor. Dit blijkt uit een analyse van Geld.nl. Waar de gemiddelde premie in 2023 nog net onder de € 75 per maand lag, is deze in 2024 gestegen naar meer dan € 80. Dit betekent op jaarbasis ruim € 65 extra.

Ondanks de stijging is de doorsnee autoverzekeringspremie in Gelderland goedkoper dan het nationale gemiddelde van bijna € 85 per maand. Daarmee bevindt de provincie Gelderland zich in de middenmoot in Nederland.

Autoverzekering Gelderland duurder door toename criminaliteit

Dat de premies van autoverzekeringen zijn gestegen, heeft vooral te maken met de toegenomen autocriminaliteit. Zo nam het aantal autodiefstallen met bijna 6% toe en het aantal voertuigdiefstallen met ruim 14%, volgens CBS-statistieken. Verzekeraars verhogen de premie als het risico op schadeclaims toeneemt. Ook is het aantal auto’s met een allrisk verzekering toegenomen in Gelderland. Deze uitgebreide dekking is veel duurder dan de WA- en WA+ verzekeringen.

Na deze stijging staat Gelderland op de achtste plek voor hoogste autopremies in Nederland. Zuid-Holland voert de lijst aan met een gemiddelde premie van ongeveer € 94, terwijl de laagste premies in Friesland worden betaald, met gemiddeld ruim € 64 per maand.

Tip! Op zoek naar een lage autopremie? Vergelijk autoverzekeringen op Geld.nl en bespaar gemiddeld € 237 per jaar met de voordeligste polis!

Disclaimer: de data over autoverzekeringspremies in Gelderland hebben alleen betrekking op inwoners van Gelderland die op Geld.nl autoverzekeringen hebben vergeleken.

Dit is de website van deze week Repair Café Groenlo Het Repair Café Groenlo is dé plek waar duurzaamheid en gezelligheid samenkomen! Het café is gratis toegankelijk en bevindt zich in de foyer, waar alles aanwezig is om kapotte spullen nieuw leven in te blazen. Of het nu gaat om kleding, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed of andere voorwerpen, onze deskundige vrijwilligers staan klaar met gereedschap, materialen én hun reparatiekennis. Met hun hulp wordt niet alleen je geliefde voorwerp gerepareerd, maar help je ook mee aan een duurzamere samenleving. Heb je iets dat gerepareerd moet worden? Kom dan langs en ervaar hoe leuk en leerzaam repareren kan zijn! Heb jij een website die je wilt laten uitlichten als ‘Website van de Week’ op Streekgids? Stuur een e-mail naar redactie@streekgids.nl en misschien staat jouw website binnenkort in de schijnwerpers!

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.