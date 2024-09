Bespaar energie door woning te verduurzamen met WTW-unit 

Nederlandse huishoudens richten zich de laatste jaren steeds vaker op een verduurzaming van hun woning, door bijvoorbeeld te investeren in een verbetering van de isolatie of de installatie van zonnepanelen. Ook een thuisbatterij wint aan populariteit, zeker nu de salderingsregeling mogelijk wordt afgeschaft in de komende jaren. Een andere vorm van verduurzaming die voor veel huishoudens interessant kan zijn, is het combineren van een moderne WTW unit met mechanische ventilatie. In dit artikel lees je meer over de wijze waarop deze combinatie leidt tot een reductie van het energieverbruik in huis.

Er zijn ook woningen waar de combinatie van een WTW-unit met mechanische ventilatie wordt aangevuld met een (hybride) warmtepomp. Dat laatste is interessant voor huishoudens met een goed geïsoleerd huis. Bij een beperkte isolatiewaarde leidt een warmtepomp lang niet altijd tot lagere energiekosten. Een hybride model zal in deze woningen al snel overschakelen op de cv-ketel op gas.

Werking van WTW-unit met mechanische ventilatie

Kijk naar eens naar de systemen voor mechanische ventilatie bij Ventilatieshop.com, om een beeld te krijgen van de werking ervan. Veel woningen zijn sinds de jaren ’70 van zo’n systeem voorzien. Het voert de vuile lucht in huis actief af, om vervolgens frisse lucht naar binnen te laten stromen. In veel gevallen gebeurt dat laatste via de roosters die zich doorgaans boven je ramen bevinden. Bij de combinatie van een WTW-unit met mechanische ventilatie gebeurt dit niet via de roosters, maar op actieve wijze in het systeem. Het systeem zuigt de vervuilde lucht uit je ruimtes, om de warmte hier vervolgens uit te onttrekken en terug te geven aan de binnenkomende luchtstroom. Dat gebeurt middels een warmtewisselaar die zich in dit systeem bevindt.

In de zomermaanden kan het systeem andersom worden gebruikt. Hierbij onttrekt het systeem koelte uit de uitgaande luchtstroom, om hiermee de binnenkomende luchtstroom af te koelen.

Voordelen van deze combinatie van systemen

Door de binnenkomende luchtstroom al iets op te warmen met de uit de uitgaande luchtstroom onttrokken warmte, heeft deze binnenkomende luchtstroom een hogere basistemperatuur. Dit resulteert in de situatie, waarbij er minder energie verbruikt hoeft te worden om de ruimtes in huis voldoende te kunnen verwarmen. Zo levert de combinatie van een mechanische ventilatie met een WTW-unit een forse besparing op de energiekosten op. Dat is niet alleen gunstig voor je portemonnee, maar ook beter voor het milieu. Je verbruikt immers minder gas of (grijze) stroom in dit geval.