De mooiste salontafels van dit moment

Een salontafel uitzoeken die bij jouw interieur past, kan soms een grote uitdaging zijn. Het aanbod is tegenwoordig namelijk enorm te noemen. Ben je daarom ook wel benieuwd naar wat de laatste trends op het gebied van salontafels zijn? Lees dan snel verder, want in dit artikel vertellen we je welke salontafels de mooiste van dit moment zijn!

Organische salontafel

Een organische salontafel heeft een zachte en moderne uitstraling dankzij de vloeiende, natuurlijke vormen. De afgeronde hoeken en golvende lijnen zorgen voor een warme en uitnodigende sfeer in je woonkamer. Deze tafels passen perfect bij verschillende interieurstijlen, van modern en minimalistisch tot Scandinavisch en boho. Bovendien zijn ze ook praktisch en veilig, omdat ze geen scherpe randen hebben. Dit maakt ze ideaal voor gezinnen met kinderen of huisdieren.

Glazen salontafels

Glazen salontafels zijn inmiddels geen trend meer te noemen, want ze zijn een tijdloze keuze voor elk interieur. Ze voegen een gevoel van ruimte en licht toe aan je woonkamer, doordat het transparante tafelblad de kamer optisch groter doet lijken. Dit maakt glazen tafels heel geschikt voor zowel kleine als grote ruimtes. Bijkomend voordeel is dat het glasoppervlak eenvoudig schoon te maken is, wat het een praktische keuze maakt.

Marmeren salontafels

Marmeren salontafels zijn een trendy keuze als je een elegante en luxe interieursmaak hebt. Marmer is een natuurlijk materiaal dat bekend staat om zijn unieke patronen. Je haalt er dus een bijzonder meubelstuk mee in huis. Het gladde, glanzende oppervlak geeft de kamer een verfijnde en chique uitstraling en de tafel kan goed gecombineerd worden met zowel moderne als klassieke stijlen. Marmer is daarnaast duurzaam en slijtvast, dus het is een goede investering die jarenlang meegaat. Houd er alleen wel rekening mee dat marmer wel enige vorm van onderhoud vraagt vanwege zijn gevoeligheid voor vlekken.

Vierkante salontafels

Vierkante salontafels zijn net wat anders dan rechthoekige salontafels, want een vierkant exemplaar is symmetrisch van vorm. Hierdoor passen ze goed in verschillende ruimtes, zoals een grote zithoek of een meer compacte woonkamer. Vierkante salontafels hebben een ruim oppervlak waar je onder meer boeken, kaarsen of een kop koffie op kunt plaatsen. Vierkante tafels zijn makkelijk te combineren met andere meubelstukken, zoals banken of fauteuils. Verder kun je qua materiaal veel kanten op, want ze komen in diverse materialen zoals hout, glas of metaal, waardoor er altijd een salontafel is die aansluit bij jouw interieurstijl!

