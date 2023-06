Denk aan je toekomst, bereken je pensioen

Het is tegenwoordig belangrijker dan ooit om na te denken over je pensioen en hoe je dit kunt berekenen. Door de vergrijzing en veranderingen in de arbeidsmarkt is het pensioenstelsel onder druk komen te staan. Het is daarom essentieel om bewust te zijn van je financiële toekomst. In dit artikel bespreken we waarom het belangrijk is om je pensioen te berekenen en geven we tips over hoe je dit kunt doen.

Waarom is het belangrijk om je pensioen te berekenen?

Het pensioenstelsel in Nederland is gebaseerd op een omslagstelsel, wat betekent dat de werkenden de pensioenen betalen van de gepensioneerden. Dit stelsel is de afgelopen jaren onder druk komen te staan door de vergrijzing en veranderingen op de arbeidsmarkt. Hierdoor is het belangrijker dan ooit om na te denken over je pensioen en hoe je dit kunt berekenen.

Door je pensioen te berekenen krijg je inzicht in je financiële situatie op latere leeftijd. Je kan hierdoor beter plannen maken voor je toekomst en eventueel maatregelen nemen om je pensioen aan te vullen. Het is daarom verstandig om al op jonge leeftijd te beginnen met het berekenen van je pensioen.

Hoe bereken je je pensioen?

Je pensioen berekenen kan op verschillende manieren. Je kunt bijvoorbeeld gebruik maken van het pensioenoverzicht dat je jaarlijks ontvangt van je pensioenfonds. Hierin staat hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en wat je kunt verwachten op je pensioenleeftijd.

Daarnaast kun je ook gebruikmaken van een online pensioenberekening. Hierbij vul je enkele gegevens in, zoals je geboortedatum, salaris en aantal dienstjaren, en krijg je een indicatie van je pensioenuitkering. Let wel op dat deze berekeningen slechts een indicatie zijn en dat er verschillende factoren zijn die van invloed zijn op je pensioen.

Ook kun je een financieel adviseur inschakelen om je pensioen te berekenen. Deze kan je helpen bij het maken van een realistische inschatting van je financiële toekomst en eventuele maatregelen om je pensioen aan te vullen.

Tips om je pensioen aan te vullen

Als je pensioenberekening aangeeft dat je pensioen niet voldoende is om van te leven, zijn er verschillende maatregelen die je kunt nemen om je pensioen aan te vullen. Hieronder geven we enkele tips:

Sparen: Door te sparen bouw je vermogen op waarmee je je pensioen kunt aanvullen. Dit kan bijvoorbeeld door maandelijks een bedrag opzij te zetten op een spaarrekening of door te beleggen.

Langer doorwerken: Door langer door te werken bouw je meer pensioen op en heb je ook langer inkomen. Dit kan bijvoorbeeld door in deeltijd te gaan werken of door na je pensioenleeftijd door te werken.

Eigen vermogen inzetten: Als je eigen vermogen hebt, kun je dit inzetten om je pensioen aan te vullen. Bijvoorbeeld door je hypotheek af te lossen, waardoor je maandlasten dalen.

Extra pensioenregeling afsluiten: Als je werkgever geen pensioenregeling heeft of als je zelfstandig ondernemer bent, kun je een extra pensioenregeling afsluiten bij een verzekeraar. Hierbij bouw je extra pensioen op naast je reguliere pensioen.

