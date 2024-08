Dit wil je weten over aansprakelijkheidsverzekeringen

Als je een beetje huiswerk hebt gedaan naar zakelijke verzekeringen, dan heb je vast aansprakelijkheidsverzekeringen voorbij zien komen. Je sluit niet iedere dag een verzekering af, dus grote kans dat dit type verzekering de nodige vragen opriep. Geen zorgen, in dit artikel helpen we je op weg!

Wat is aansprakelijkheid?

Laten we beginnen bij het begin en kort uitleggen wat aansprakelijkheid precies inhoudt. Kortgezegd betekent aansprakelijkheid dat jij verantwoordelijk gehouden wordt voor schade bij een ander. Of andersom, dus dat iemand anders verantwoordelijk gehouden wordt voor schade aan jou of je spullen.

Welke vormen van zakelijke aansprakelijkheid bestaan er?

Als we het hebben over verzekeringen voor zakelijke aansprakelijkheid, dan onderscheiden we een aantal vormen, namelijk:

Bedrijfsaansprakelijkheid

Bij bedrijfsaansprakelijkheid hebben we het over schade die je als ondernemer loopt wanneer jij, je product of je werknemer schade veroorzaakt bij een klant. Denk bij schade niet alleen aan schade aan spullen, maar bijvoorbeeld ook aan schade aan personen (letselschade). Een voorbeeld van bedrijfsaansprakelijkheid is wanneer je als bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor schade die is ontstaan door brand door een fout in een technische installatie.

Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) kun je je bedrijf beschermen tegen de financiële gevolgen van bedrijfsaansprakelijkheid. Want wordt je bedrijf bijvoorbeeld aansprakelijk gesteld voor letselschade, dan moet er vaak een behoorlijke schadevergoeding betaald worden. Het komt best regelmatig voor dat een opdrachtgever van je vereist dat je een AVB afsluit, maar deze verzekering is niet wettelijk verplicht.

Beroepsaansprakelijkheid

Een andere vorm van zakelijke aansprakelijkheid is beroepsaansprakelijkheid. Hier is sprake van als iemand een fout maakt in het uitoefenen van zijn of haar beroep, met financiële schade voor de klant als gevolg. Denk bijvoorbeeld aan een boekhouder die een jaarrekening van een klant te laat opstelt, waardoor de klant het recht op financiering misloopt. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) kan een ondernemer die een beroep uitoefent zich beschermen tegen de financiële gevolgen van zo’n beroepsfout.

Bestuurdersaansprakelijkheid

In principe is een bestuurder van bijvoorbeeld een bv niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door de bv. Echter, als een rechter besluit dat er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur, dan kan het gehele bestuur alsnog aansprakelijk worden gesteld voor de veroorzaakte schade. Van alle bestuurders kan dan het privévermogen aangesproken worden.

Welke ondernemers hebben een aansprakelijkheidsverzekering nodig?

Niet iedere aansprakelijkheidsverzekering is voor iedere ondernemer relevant. Een BAV is bijvoorbeeld niet nodig als je geen beroep uitoefent. De AVB daarentegen kan wel van pas komen voor ondernemers in allerlei branches.

