Een derde caravans afgekeurd – remsysteem grootste probleem

Bijna een derde (30,3 procent) van de caravans die in 2022 een BOVAG Onderhoudsbeurt onderging, werd pas na een of meerdere reparaties goedgekeurd.

Uit een steekproef van 3.022 caravans die een BOVAG Onderhoudsbeurt volgens het Amtek-systeem ondergingen, blijkt dat 917 daarvan (30 procent) pas werden goedgekeurd na een of meer reparaties. De meest geconstateerde afkeurpunten betroffen het remsysteem (60 procent): de losbreekkabel, remmen of de stabilisator. Bij 15 procent van de afgekeurde caravans vertoonde de gasinstallatie defecten. 12 procent werd afgekeurd op het onderstel: met name de assen, versleten schokbrekers of de banden.

Oudere caravans

Bij caravans van 40 jaar en ouder is de afkeur 41 procent, bij caravans tussen de 30 en 40 jaar is dat liefst 46 procent, en bij caravans tussen 20 en 30 jaar is dat 43 procent. Caravans tussen de 10 en 20 jaar zitten op het gemiddelde percentage van 30 procent afkeur.

Bij deze cijfers is het belangrijk om te vermelden dat dit caravans betreft waarvan de eigenaar zélf besloot om een inspectie te laten uitvoeren. In Nederland is immers geen verplichte periodieke keuring voor caravans. Het zijn dus caravans waarvan de eigenaar bovengemiddeld veel aandacht heeft voor onderhoud en veiligheid. Met dat in het achterhoofd is de conclusie gerechtvaardigd dat beschouwd over het gehele park van caravans, de noodzaak tot reparatie en onderhoud waarschijnlijk nog veel hoger is.

Verontrustend

BOVAG vindt het afkeurpercentage verontrustend. Of het nu gaat om versleten remmen, verduurde banden of een verouderde gasinstallatie: het niet constateren en niet verhelpen van deze euvels levert een fors veiligheidsrisico op. Voor de eigenaar van de caravan en voor medeweggebruikers. BOVAG adviseert om zelf bij aanvang van het seizoen gasslangen en banden te controleren op scheurtjes en op datum en daarnaast minimaal één keer per twee jaar de caravan te laten controleren door een vakman.

Gebruikte cijfers zijn gebaseerd op de keuringsdata van het AMTeK-systeem van Aboma, dat onder andere de BOVAG Onderhoudsbeurt faciliteert en de BOVAG-keurmeesters certificeert. In totaal ondergingen vorig jaar ruim 50.000 caravans de BOVAG Onderhoudsbeurt.

