Help mee met de Nationale Wespentelling: Zijn er echt zo weinig wespen dit jaar?

Insectenpopulaties hebben het zwaar, zo bleek eerder al uit de vlindertelling met een dramatisch laag aantal getelde vlinders. Maar hoe zit het met de wespen dit jaar? Om daarachter te komen, roepen natuurorganisaties iedereen op om mee te doen aan de nationale wespentelling van 17 tot en met 25 augustus. Jouw bijdrage kan helpen om een duidelijker beeld te krijgen van de wespenpopulatie in Nederland.

Doe mee met de Wespentelling

Wil je meehelpen met de nationale wespentelling? Kies een locatie waar je 30 minuten lang bijhoudt welke wespen of op wespen lijkende insecten je ziet. Dit kan van zaterdag 17 tot en met zondag 25 augustus. Je kunt de telling één keer of meerdere keren uitvoeren. De resultaten kun je doorgeven via tuintelling.nl/tellingen, waar je ook verdere informatie en instructies vindt. Op de website van de Wespenstichting vind je meer over de verschillende wespensoorten in Nederland.

Meer Hoornaars, Minder Limonadewespen?

De Wespenstichting heeft gemerkt dat er dit jaar een toename lijkt te zijn van het aantal hoornaarnesten. Voorzitter Sjoert Fleurke merkt op: “In het begin van het seizoen zagen we veel nesten van hoornaars en Saksische wespen. Deze vallen meer op dan andere wespensoorten, dus het is logisch dat deze als eerste worden gemeld. Sinds juli krijgen we meer meldingen over limonadewespen. Het idee dat er weinig wespen zijn, klopt niet met onze ervaringen. Mensen nemen pas contact op als ze wespen opmerken, wat een vertekend beeld kan geven.”

Wat Verwacht de Wespenstichting?

Nathan Veenstra, woordvoerder van de Wespenstichting, hoopt op meer deelnemers dan bij de vorige tellingen. “We zijn nu bekender geworden en zijn aangesloten bij de Tuintelling, waardoor we hopen op een bredere deelname door heel Nederland. Dit jaar willen we ook dat mensen de invasieve Aziatische hoornaar beter leren herkennen,” zegt Veenstra. “De media noemen ze ‘monsterwespen’, maar de Aziatische hoornaar is kleiner dan onze Europese hoornaar. Het is belangrijk om onderscheid te maken, zodat de inheemse soorten niet onnodig worden verdelgd.”

Waarom Tellen We Wespen?

Veenstra legt uit dat de wespentelling is opgezet om jaarlijks inzicht te krijgen in de verspreiding en populatie van wespensoorten in Nederland. Door consistent op hetzelfde moment van het jaar te tellen, kunnen we trends en veranderingen over de jaren heen volgen.

Voorzitter Fleurke benadrukt dat mensen niet bang hoeven te zijn tijdens het tellen: “Tijdens de telling zie je misschien ook zweefvliegen en bijen. Veel wespensoorten, zoals graafwespen en sluipwespen, steken niet. Wespen gaan mensen liever uit de weg en verspillen hun energie niet aan steken.”

Is Het Een Slecht Wespenjaar?

Hoewel het voorjaar nat en de zomer laat op gang kwam, ontvangt de Wespenstichting dagelijks meldingen over wespennesten. Fleurke wijst erop dat de toegenomen bekendheid van de stichting mogelijk meer aanvragen genereert. “Steeds meer mensen zoeken gifvrije oplossingen voor overlast, wat een positieve ontwikkeling is. Wespen zijn namelijk erg nuttige dieren.”

2024: Jaar van de Wesp

Dit jaar is uitgeroepen tot het Jaar van de Wesp om deze insecten positieve aandacht te geven. De Wespenstichting werkt samen met verschillende organisaties om het bewustzijn over de diversiteit en het nut van wespen te vergroten. Door mee te doen aan de nationale wespentelling draag je bij aan het vergroten van de kennis over deze fascinerende insecten.

Voor meer informatie over het Jaar van de Wesp en hoe je kunt bijdragen, kun je terecht op de websites van de Wespenstichting en het OFKC. Laten we samen werken aan een beter begrip van onze insecten en hun rol in het ecosysteem.