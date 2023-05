Het nemen van zonnepanelen: hoe zit het met de salderingsregeling?

Tegenwoordig nemen steeds meer mensen zonnepanelen. Dat is natuurlijk wel te verklaren, aangezien er nou eenmaal veel voordelen verbonden zitten aan zonnepanelen. Wanneer jij ook op het punt staat om zonnepanelen te nemen, kan het handig zijn om je nog even te verdiepen in het salderen ervan. Want, hoe zit dat eigenlijk? Hieronder leggen we het voor je uit hoe het zit met de salderingsregeling voor zonnepanelen.

Salderingsregeling

Met behulp van zonnepanelen op je dak kun je zelf energie opwekken. Toch kan het zijn dat je niet alle energie hiervan zelf verbruikt. In plaats van dat het ‘nergens’ heengaat, kun je jouw opgewekte energie terugleveren aan het net. Wanneer jij energie teruglevert aan het net, wordt de stroom die jij hebt verbruikt verrekend: dit wordt ook wel salderen genoemd. Zeg maar hallo tegen een flinke besparing op de energierekening.

Toch wordt hier zo langzamerhand een stokje voor gestoken. Deze zogenoemde salderingsregeling zal namelijk waarschijnlijk binnenkort stoppen. Naar alle waarschijnlijkheid zal vanaf het jaar 2025 de salderingsregeling langzaam afgebouwd worden naar het jaar 2031. In het jaar 2031 kun je dus niet meer salderen.

Het nemen van zonnepanelen blijft interessant

Zonder die salderingsregeling lijkt het alsof het nemen van zonnepanelen ineens een stuk minder interessant wordt. Toch is niets minder waar. Laten we nog even de voordelen van zonnepanelen voor je op een rij zetten.

Het nemen van zonnepanelen levert nog steeds een boel op

Zonnepanelen gaan allereerst lang mee. Zo kun je jarenlang achter elkaar genieten van het voordeel van zonnepanelen. Bovendien vragen ze ook nog eens weinig onderhoud van je.

Daarna is en blijft het nemen van zonnepanelen een goede investering. Je kunt namelijk nog steeds profiteren van een lagere energierekening wanneer je kiest voor zonnepanelen. Bovendien zal het een goede investering zijn voor jouw woning. Je maakt hiermee jouw woning een stukje duurzaam. Ook wanneer je van plan bent om jouw huis in de verkoop te zetten, is het interessant voor de koper dat er al zonnepanelen op het dak liggen. Bovendien vermeerder je hiermee de waarde van de woning.

En natuurlijk: je zorgt ervoor dat je het milieu een handje helpt. Door zelf energie op te wekken hoef je geen gebruik te maken van grijze energie die wordt opgewekt uit onder andere kolen, wat uitputtend is voor de aarde. Redenen genoeg dus om alsnog voor zonnepanelen te kiezen.

