Iets meer tijd voor mama terwijl de kinderen buitenspelen

Je kinderen, ze zijn het lichtpuntje van je leven en als mama houdt je zielsveel van ze. Je wilt dat ze altijd naar je toe kunnen komen met hun problemen en ze daarmee helpen. Maar, als mama kun je niet elk moment van de dag op scherp staan. Soms heb je gewoon een momentje voor jezelf nodig.

Ieder mens heeft tijd voor zichzelf nodig, en voor veel mama’s is die tijd redelijk beperkt. Dat kan leiden tot frustratie en een geïrriteerd gevoel. De kinderen zullen die momentjes niet voor je creëren, dus moet je touwtjes in eigen handen nemen. Een tip: laat ze zelfstandig buitenspelen!

Het belang van buitenspelen

Kinderen zitten in de ontwikkelfase van hun leven en maken veel veranderingen mee. Het is belangrijk dat alle vaardigheden op de proef worden gesteld in die ontwikkelfase zodat de maximale potentie van die vaardigheden kan worden ontdekt. Hoe jammer kinderen het misschien vinden, oefenen ze niet alle belangrijke vaardigheden met spelletjes spelen op de playstation. Stimuleer ze daarom om lekker buiten te spelen in de vorm van een potje voetbal of een race op de skelter. Dat is nog leuker en interactiever dan een online spel, en daardoor worden kinderen meer zelfstandig. En dat is weer fijn voor mama.

Mama’s belang bij buitenspelen

Ook is het voor mama belangrijk dat de kinderen buitenspelen. Niet alleen wil je namelijk dat jouw kinderen gezond opgroeien met gezonde lichamen en gezonde sociale contacten, je wilt ook dat je genoeg vrije tijd over hebt waarin je je druk kan maken over je eigen gezondheid en sociale contacten. Neem zo’n momentje voor jezelf door je kinderen een tijdje buiten te laten spelen. Dan heb je de tijd om in jezelf te investeren. Volg bijvoorbeeld een cursus over een onderwerp wat je altijd al heeft geïnteresseerd, of maak tijd vrij om jezelf fysiek te verbeteren.

Herinneringen aan buitenspelen

Wat begint bij op een willekeurige middag een skelter online kopen voor je kind, loopt uit op een prachtige verzameling van herinneringen. Toen ik opgroeide was de skelter een kenmerk van onze buurt; weinig kinderen in de buurt hadden een skelter, maar wie hem wél had was cool en was altijd betrokken bij het buitenspelen. Haal een skelter in huis om de beste herinneringen voor je kind te creëren en om ze een hele jeugd aan lol te bezorgen. Zo maak je met een kleine stap iemands jeugd aanzienlijk leuker!

