In dit Europese land betaal je het minst voor je biertje

In Kosovo en Bosnië betaal je het minst voor een avondje uit eten en een biertje, terwijl Nederland ruim boven het Europese gemiddelde zit. Dit blijkt uit een analyse van de Cost of Living Index door Kortingscode.nl. Het online kortingscodeplatform vergeleek de prijzen tussen Nederland en andere Europese landen.

Voor een driegangendiner en een halve liter bier in Kosovo betaal je slechts €20,50, terwijl het in Bosnië €25,40 kost. Zwitserland is daarentegen het duurste land, met een prijs van €117,39. Nederland zit daar met gemiddeld €75 boven, maar ligt nog altijd onder het prijsniveau van Zwitserland.

Als het gaat om een avondje stappen in de kroeg, zijn de prijzen het laagst in Armenië. Daar betaal je slechts €1,44 voor een halve liter bier. In Noorwegen daarentegen is dat bijna zes keer zoveel, namelijk €8,30. Ook in IJsland (€8,22) en Israël (€7,56) liggen de bierprijzen hoog. Reizigers die Oost-Europa willen verkennen, kunnen in Kosovo, Bosnië, Hongarije, Roemenië, Noord-Macedonië en Servië nog genieten van een biertje voor minder dan €1,75.

In vergelijking met het Europese gemiddelde vallen de prijzen in Nederland hoger uit. Een tafeltje voor twee met een driegangendiner en een biertje kost hier gemiddeld €75, terwijl het Europese gemiddelde op €61,16 ligt. Onze zuiderburen, België, zijn iets duurder met €83. In Duitsland ben je daarentegen goedkoper uit, met een totaalprijs van €59 voor een vergelijkbaar avondje uit.

Dus voor reizigers die op zoek zijn naar een voordelige vakantiebestemming waar ze kunnen genieten van betaalbare maaltijden en drankjes, kunnen Kosovo en Bosnië goede opties zijn. Nederlandse toeristen moeten echter rekening houden met hogere prijzen dan het Europese gemiddelde.

