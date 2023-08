Je zonnepanelen terugverdienen? Dit moet je weten!

Wil je jouw woning verduurzamen? Je ziet om je heen overal zonnepanelen op de daken verschijnen. Dat lijkt jou ook wel aantrekkelijk, maar de aanschafprijs is wel iets wat je tegenhoudt. Ook al wordt gesteld dat je ze snel kan terugverdienen. Dit heeft te maken met de prijs en de opbrengst van zonnepanelen. Wat jij wilt weten is natuurlijk hoe snel dit dan kan. Je leert er in dit artikel alles over.

Direct beginnen met terugverdienen

Het terugverdienen begint al zodra de zonnepanelen geïnstalleerd zijn. Wanneer de zon begint te schijnen wek jij stroom op en dat betekent direct dat je minder energie hoeft af te nemen. Meer zonuren betekent meer opbrengst. Al ligt het wel iets genuanceerder, want je zonnepanelen moeten bijvoorbeeld wel gunstig liggen ten opzichte va de zon. Wanneer ze volledig op het zuiden liggen, dan leveren ze het meest op. Dit moet je dan ook weer in verhouding zetten tot de zonnepanelen kosten. Je moet immers wel je investering ook meerekenen. Door te salderen, kan je dan je teruggeleverde energie vergoed krijgen en zo kan je jouw investering terugverdienen.

>Het terugleveren van de energie

Je verdient geld door te salderen. Hoe meer je kan salderen, hoe sneller je de kosten ruit hebt. Dit hangt wel ook af van de energieleverancier waar je mee werkt. Wanneer je kijkt naar deze leveranciers, dan zie je verschillende vormen van salderen. De prijs zal dan ook per leverancier wel verschillen. Hoe hoger het bedrag is, hoe snel je natuurlijk alles hebt terugverdiend. In dat opzicht is het vergelijken van de energieleveranciers dus wel van belang.

De zonnepanelen kopen

Het is ook belangrijk om slim met je aankoop om te gaan. Wanneer je voor zonnepanelen kiest, dan zijn de voordeligste modellen lang niet altijd de meest aantrekkelijke. Dat komt doordat de kwaliteit minder goed is en je op termijn dus juist duurder uit bent. Het is bovendien zo dat de duurdere modellen vaak een veel hoger rendement hebben en dus meer opleveren. Je betaalt dus voor kwaliteit, maar verdient dit ook terug. Het is daarnaast ook belangrijk om de kosten van de installatie mee te nemen in alle berekeningen. Ook installateurs vergelijken kan je dus veel opleveren. Neem hier dus ook voldoende tijd voor.

Het uitrekenen van de terugverdientijd

Het is ook mogelijk om de snelheid van het terugverdienen uit te rekenen. Neem de aanschafprijs, de btw-korting, de opbrengst en de huidige prijs van stroom. Wanneer je hier je berekening mee maakt, dan kom je als het goed is uit op een terugverdientijd van ongeveer 6 jaar. Omdat zonnepanelen gemiddeld 25 jaar meegaan, heb je dus nog zo’n 19 jaar om eraan te verdienen. Wel is het zo dat je tussentijds de omvormer een keer zal moeten vervangen. Houd rekening met de kosten die dan hierbij zullen komen kijken.

