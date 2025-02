Kattencafés steeds populairder in Nederland

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

LANDERLIJK – Kattencafés winnen aan populariteit in Nederland. Sinds de opening van het eerste café in 2015 zijn er inmiddels 16 verspreid over het land, met de meeste in Gelderland en Noord-Holland. Deze cafés bieden een unieke plek waar bezoekers kunnen ontspannen in het gezelschap van katten, onder het genot van een kopje koffie of thee.

Volgens Nienke Eerelman van Kattencafé Skatjes in Zwolle zorgen katten voor een bijzondere sfeer. “Je kunt hier beter ontspannen dan in een regulier café. Bovendien is er altijd een gespreksonderwerp, of je nu alleen komt, met vrienden of op een date. Veel bezoekers missen hun eigen kat en vinden hier troost.”

Naast gezelligheid bieden kattencafés ook gezondheidsvoordelen. Het aaien van katten verlaagt stress en heeft een kalmerend effect. Dit draagt bij aan de groeiende populariteit van deze cafés. “Zelfs als het druk is, blijft de sfeer rustig,” aldus Eerelman.

Hoewel de vraag naar kattencafés groeit, is het runnen ervan niet eenvoudig. “Er komen extra kosten bij kijken, zoals dierenartsbezoeken en speciaal kattenvoer,” legt Eerelman uit. Toch ziet ze dat bezoekers enthousiast terugkomen. “De combinatie van een gezellige inrichting, ontspannen katten en een fijne sfeer maakt het een bijzondere ervaring.”

Met steeds meer mensen die op zoek zijn naar rust en ontspanning, lijkt de trend van kattencafés voorlopig niet af te nemen. Weten waar alle kattencafés in Nederland te vinden zijn? Kijk dan hier voor het overzicht.

