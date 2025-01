Mentale gezondheid jongvolwassenen toont voorzichtig herstel, zorgen blijven

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

LANDELIJK – De mentale gezondheid van jongvolwassenen (16-25 jaar) in Noord- en Oost-Gelderland laat een lichte verbetering zien ten opzichte van 2022. Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024. Hoewel 83% van de jongvolwassenen aangeeft tevreden te zijn met hun leven, blijft een groot deel kampen met psychische klachten.

Stress en prestatiedruk

Bijna de helft van de jongvolwassenen in de regio beoordeelt hun mentale gezondheid als matig of slecht. Daarnaast voelt bijna een kwart zich sterk eenzaam en ervaart 40% regelmatig stress. Studie, school en werk zijn belangrijke oorzaken hiervan. Meer dan de helft ervaart prestatiedruk, vooral vanuit zichzelf (44%) in plaats van vanuit anderen (35%).

Volgens Jacqueline Baardman, directeur publieke gezondheid, is meer aandacht voor mentale gezondheid nodig. “Tegenslag is een onderdeel van het leven. Het is belangrijk dat jongvolwassenen hierover in gesprek gaan met anderen. Een luisterend oor kan al veel betekenen.”

Positieve veranderingen

In vergelijking met 2022 ervaren minder jongvolwassenen eenzaamheid en stress. Ook maken zij zich minder zorgen over maatschappelijke thema’s zoals de woningmarkt, het klimaat en discriminatie.

Leefstijl en middelengebruik

De monitor toont ook trends op het gebied van leefstijl:

Het aantal rokers is gestegen van 25% in 2022 naar 29% in 2024.

Het gebruik van e-sigaretten is meer dan verdubbeld sinds 2019, van 5% naar 12%. Jongeren van 16-17 jaar vapen bijna twee keer zoveel als 18-25-jarigen.

Zwaar drinken blijft een aandachtspunt: 23% drinkt minstens één keer per week een grote hoeveelheid alcohol.

Ongeveer 30% heeft overgewicht of obesitas, een percentage dat sinds 2022 gelijk is gebleven.

Slechts één op de drie jongeren beweegt dagelijks minimaal een half uur.

Advies en aanpak

Irene Linders, adviseur gezondheidsbevordering, ziet dat jongvolwassenen worstelen met stress en prestatiedruk. “Met de leerlijn Veerkracht ondersteunen we jongeren door hen klassikaal over hun ervaringen te laten praten. Dit helpt om gesprekken over mentale gezondheid te normaliseren. Daarnaast is voldoende beweging, slaap en bewust omgaan met sociale media cruciaal om een gezonde balans te vinden.”

Ook is blijvende aandacht nodig voor het verminderen van middelengebruik en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Gemeenten, scholen en andere organisaties kunnen hierin bijdragen door gezonde keuzes makkelijker te maken.

Over de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen

Het onderzoek is uitgevoerd van april tot en met juli 2024 door alle GGD’en, samen met het RIVM en GGD GHOR Nederland. In totaal vulden ruim 135.000 jongvolwassenen, waaronder 6.559 in Noord- en Oost-Gelderland, de vragenlijst in. Deelnemers werden vooral geworven via advertenties op sociale media. Het is mogelijk dat jongeren met een minder goede (mentale) gezondheid vaker deelnamen.

Meer informatie en de volledige onderzoeksresultaten zijn te vinden op kompas.ggdnog.nl.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.