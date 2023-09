De agrarische sector behoort tot een van de grootste takken in Nederland. Dat kan ook niet anders. Nederland is immers de op een na grootste landbouwexporteur wereldwijd. Een ware prestatie voor zo’n klein land. Het is dan ook niet vreemd dat steeds meer mensen hier deel van uit willen maken. Toch zijn er ook duidelijke verschillen te zien. De agrarische sector is immers groot. Toch denken we bij deze sector al gauw aan het boerenleven. Dit terwijl deze sector nog veel meer te bieden heeft. Je kunt je bijvoorbeeld ook bezighouden met het verduurzamen of je kennis ook buiten Nederland verspreiden.

Ben jij wel toe aan wat meer uitdaging en ben je inmiddels op zoek naar een internationale baan binnen de agrarische sector? Dan voelt dit misschien een beetje als zoeken naar een speld in een hooiberg. Dit is namelijk een keuze die niet al te vaak wordt aangeboden en dat terwijl wel steeds meer kandidaten hier interesse in hebben. Als er dus al een passende vacature is, is deze ook weer zo voor je neus weggekaapt. Herken je dit en blijft je droom toch bestaan? Maak dan gebruik van de volgende tips om toch die felbegeerde internationale baan te bemachtigen.

Schakel een recruitmentbureau in

Internationale banen zijn niet altijd gemakkelijk te vinden. Zeker niet als je hier ook nog eens een aantal speciale eisen aan stelt. Wanneer het je niet lukt om zelf de geschikte functie te vinden, dan kun je er ook voor kiezen om een recruitment bureau in te schakelen. Dit zijn bureaus die in nauwe samenwerking met agrarische bedrijven op zoek gaan naar passende kandidaten om vacatures te vervullen. Dit is voor de bedrijven heel prettig. Zo wordt de werving & selectieprocedure immers al voor hen gedaan en is de kans op een mismatch veel kleiner.

Voor jou als kandidaat is dit ook een prettige procedure. Als je werken in het buitenland ambieert, is er immers niet heel veel aanbod te vinden. Wanneer je je inschrijft bij een recruitmentbureau en jouw dromen neerlegt, is de kans veel groter dat zij al wat vacatures op het oog hebben. Hun database is veel uitgebreider. Hierdoor is de kans groter dat je vindt wat je zoekt.

Staat er momenteel geen vacature online? Dan kun je ook een open sollicitatie versturen naar een recruitmentbedrijf. Als er een passende vacature online komt, ben jij dan de eerste die het hoort.

Waarom werken in het buitenland?

Maar wat maakt werken in het buitenland zo interessant als er ook genoeg vacatures in Nederland te vinden zijn? Simpel, het heeft gewoon heel veel voordelen.

Kijk alleen al naar de persoonlijke groei die je doormaakt door in het buitenland aan het werk te zijn. Het staat niet alleen goed op je CV als je ook in het buitenland ervaring hebt opgedaan, maar het maakt ook dat je zelfvertrouwen groeit. Plotseling ben je meer op jezelf aangewezen en moet je vertrouwen op je eigen ervaring en kunnen.

Werken in het buitenland is een ervaring waar je je hele leven profijt van hebt. Ongeacht het tijdsbestek. Daarom is het zeker het overwegen waard.

