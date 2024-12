Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

Overbieden op een huis is tegenwoordig vaak noodzakelijk. In dit artikel bespreken we trends en verschillen in overbiedingen, zodat je goed voorbereid bent op de woningmarkt.

Trends in overbieden op de Nederlandse woningmarkt

In het derde kwartaal van 2024 werd in Nederland gemiddeld 5,2% boven de vraagprijs geboden. Dit is volgens Huispedia een lichte stijging ten opzichte van het vorige kwartaal en een toename van 4,3% vergeleken met vorig jaar. Het vertrouwen van kopers lijkt hierdoor toe te nemen.

Bieden boven of onder de vraagprijs – wat betekent dit?

Niet alle biedingen liggen boven de vraagprijs. Het percentage kopers dat boven de vraagprijs biedt, steeg naar 71,5%, terwijl het aandeel dat onder de vraagprijs bood, daalde naar 21%. Ook het aantal biedingen op de vraagprijs nam licht toe. Dit geeft aan dat, hoewel overbieden steeds gebruikelijker wordt, er volgens Huispedia nog steeds kansen zijn voor kopers die een bod willen doen zonder boven hun budget te gaan.

Hoeveel bieden in verschillende woningsegmenten?

Hoeveel overbieden op een huis? Dat hangt sterk af van het segment waarin de woning valt. In het lagere segment (onder de €450.000) wordt gemiddeld 6,3% boven de vraagprijs geboden, in het middensegment (€450.000 – €1.000.000) 3,4%, en in het hogere segment (boven €1.000.000) vaak zelfs onder de vraagprijs. Dit komt doordat luxe woningen minder gewild zijn en er daardoor meer onderhandelingsruimte is.

Verschillen in overbieden per woningtype

Het woningtype heeft invloed op hoeveel er wordt overboden. Tussenwoningen en appartementen zijn erg gewild, met een gemiddelde overbieding van 6,8% en 6,4%. Voor vrijstaande woningen is de vraag minder fel, met een gemiddelde van slechts 0,3% boven de vraagprijs. Ook het energielabel van een woning speelt een rol; woningen met een gunstig energielabel (A, B, C of D) worden vaak voor meer dan 5% boven de vraagprijs verkocht, terwijl minder energiezuinige woningen minder overbieding trekken. Websites zoals Huispedia kunnen inzicht geven in eerdere verkoopprijzen en helpen bij het bepalen van de juiste biedstrategie.

De mate van overbieden verschilt ook sterk per regio. In provincies zoals Flevoland, Groningen en Noord-Holland wordt doorgaans meer dan 6% boven de vraagprijs geboden, met Utrecht als uitschieter op 8,4%. In Zeeland is het overbieden juist afgenomen naar 0,8%. Dit kan betekenen dat de vraag in deze provincie iets minder gespannen is dan elders in het land.

Steden met de hoogste overbiedingen

Op gemeentelijk niveau springen steden als Utrecht, Amsterdam en Nieuwegein eruit. In Utrecht ligt het gemiddelde bod op 12,8% boven de vraagprijs, terwijl in gemeenten zoals Terneuzen vaker onder de vraagprijs wordt geboden. Dit laat zien dat de vraag per regio en stad sterk verschilt, wat belangrijke informatie is voor kopers die zich aan het oriënteren zijn op de woningmarkt.

Is overbieden de nieuwe norm?

Het derde kwartaal van 2024 laat zien dat overbieden de norm blijft, vooral in het lage en middensegment. In het hogere segment en in bepaalde provincies, zoals Zeeland, is er meer ruimte voor onderhandeling. Of je moet overbieden en met hoeveel, hangt sterk af van het type woning, de regio en de specifieke marktomstandigheden. Het is belangrijk om je goed te verdiepen in de markt voordat je een bod doet, zodat je weet wat redelijk is en je niet meer betaalt dan nodig.

