Veel pleegkinderen onder de radar: Week van de Pleegzorg vraagt aandacht voor informele pleegzorg

Morgen begint de Week van de Pleegzorg, een periode waarin extra aandacht wordt gevraagd voor pleegzorg in Nederland. Pleegzorg biedt kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen een veilig onderkomen bij pleegouders. Bij netwerkpleegzorg gaat het kind vaak bij een bekende uit zijn of haar eigen omgeving wonen, zoals een grootouder, buur, leraar of sportcoach. Deze vorm van zorg wordt echter vaak niet geformaliseerd, waardoor pleegouders niet de juiste ondersteuning en vergoeding ontvangen.

Informele pleegzorg en de rol van het netwerk

In veel gevallen vangt het netwerk zelf het kind op, wat informele pleegzorg wordt genoemd. Zonder tussenkomst van een pleegzorgaanbieder kunnen pleegouders begeleiding en hulp mislopen, ook al is er soms wel een behoefte aan ondersteuning. Het formaliseren van deze zorg via een pleegcontract biedt meer zicht op de veiligheid van het kind en geeft recht op passende ondersteuning.

Noodzaak tot formalisering

Remco Oosterhoff, directeur-bestuurder van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP), wijst op de groeiende vraag van netwerkpleegouders om deze zorg te formaliseren. “Zij zorgen vaak al langere tijd voor een kind uit hun netwerk, maar krijgen daarbij niet altijd de juiste ondersteuning. Wettelijk is veel vastgelegd, maar toch zijn er obstakels. Door de formalisering kan het pleeggezin passende ondersteuning en vergoeding ontvangen, en is er meer zicht op de veiligheid van het kind.”

Een doorbraak voor pleegzorgkind Wesley

De situatie van pleegouders Paula en Gerrie laat de problemen zien die veel netwerkpleegouders ervaren. Zij probeerden hun neefje Wesley formeel in hun zorg te krijgen, maar liepen tegen langdurige procedures aan. Na anderhalf jaar en met hulp van de NVP, wisten ze uiteindelijk de benodigde stappen door te zetten. “Toen ik zelf contact zocht met de gemeente, kwam er eindelijk schot in de zaak,” vertelt Paula. Nu het pleegcontract rond is, kunnen ze Wesley de stabiliteit en zorg bieden die hij nodig heeft.

Brief aan gemeenten

De NVP herkent deze situaties uit een eerder onderzoek van de Ombudsman naar netwerkpleegzorg in 2010. Om te zorgen dat netwerkpleegkinderen niet langer onder de radar blijven, stuurt de NVP in de Week van de Pleegzorg een brief aan alle Nederlandse gemeenten. Hiermee hopen zij aandacht te vragen voor het belang van formele netwerkpleegzorg, zodat pleegouders en kinderen de juiste ondersteuning krijgen.

