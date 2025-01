Welke bodembedekker past bij jouw tuin?

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

Bodembedekkers bieden verschillende voordelen voor je tuin. Allereerst hebben ze een natuurlijke uitstraling en staan ze een stuk gezelliger dan aarde. Daarnaast bestrijden ze onkruid waardoor je minder tijd hoeft te besteden aan het onderhouden van je tuin. Een ander belangrijk voordeel is dat de bodembedekker een beschermende barrière vormt. Er blijven zo voldoende voedingsstoffen en water in de grond voor je planten. Lees hieronder meer over de vier meest populaire bodembedekkers!

1. Houtsnippers

Houtsnippers zijn ideaal om te gebruiken als bodembedekker. Doordat houtsnippers een restproduct van zagerijen en de bosbouw zijn, is het een milieuvriendelijke keuze. Houtsnippers beschermen je planten bovendien zeer goed tegen uitdroging, zelfs in extreem warme zomers. Een extra voordeel van deze bodembedekker is dat hij lekker zacht is. Houtsnippers zijn hierdoor zeer geschikt als je onder speeltoestellen een veilige ondergrond wilt creëren. Uiteraard kunnen houtsnippers ook in borders of tuinpaden worden toegepast.

2. Boomschors

Een andere natuurlijke bodembedekker is boomschors. Dankzij zijn mooie roodbruine kleur vormt de bodembedekker een blikvanger in je tuin. Daarnaast is boomschors een goede onkruidbestrijder én helpt het om je planten gezond te houden. Boomschors is verkrijgbaar in verschillende soorten en maten. Met name de Franse boomschors wordt vaak toegepast vanwege zijn stevige structuur. Bij boomschors.nl bestel je boomschors in losse zakken of een big bag. Je kunt het ook direct los laten storten in de tuin.

3. Kokossnippers

Ook kokossnippers zijn een duurzame en decoratieve bodembedekker. De snippers zijn afkomstig van de kokosbast en hierdoor een 100% natuurlijk product. Doordat kokossnippers zeer goed beloopbaar zijn, kun je ze vrijwel overal toepassen. Denk hierbij aan tuinpaden en borders, maar ook op speelplaatsen. Zo zijn kokossnippers TUV gecertificeerd voor het gebruik onder speeltoestellen. Kokossnippers zijn bovendien zo leuk om te zien, dat ze prima in plantenbakken en potten kunnen worden geplaatst.

4. Klimop

Hoewel klimop vaak wordt gebruikt om in de hoogte te laten groeien, is het ook een populaire bodembedekker. Klimop is namelijk erg sterk en groeit snel. Je vult kale plekken in de tuin snel en eenvoudig op. Als je enkele planten naast elkaar zet, zullen ze binnen de kortste keren de volledige bodem bedekken. Zorg er wel voor dat de klimop niet op objecten of de muur kan groeien. Klimop voorkomt dat er onkruid in je tuin gaat woekeren én is ideaal als je graag wilt genieten van meer groen in de tuin. Klimop past goed bij verschillende tuinstijlen, waaronder de wilde tuin en bohemian tuin!

