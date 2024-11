Zakelijke automobilist rijdt in 2023 meer elektrisch dan op diesel

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

In 2023 legden zakelijke rijders voor het eerst meer kilometers af met elektrische auto’s dan met diesels. Volgens het CBS werden er in totaal 5,9 miljard kilometer volledig elektrisch gereden, terwijl dieselauto’s (inclusief hybrides) goed waren voor 3,6 miljard kilometer. Elektrische kilometers maakten bijna een kwart uit van het totaal aantal zakelijke kilometers.

Trendbreuk en daling dieselgebruik

De overgang naar elektrisch rijden is duidelijk zichtbaar in de zakelijke markt. In 2018 werden de meeste zakelijke kilometers nog met dieselauto’s gereden (13,6 miljard kilometer), maar dat aantal is nu met driekwart gedaald. Tegelijkertijd vertienvoudigden de kilometers met elektrische auto’s in diezelfde periode. Benzineauto’s blijven populair: 54% van alle zakelijke kilometers werden in 2023 nog steeds met een benzineauto afgelegd.

Kilometers in cijfers

Zakelijke rijders legden in 2023 in totaal ruim 25,5 miljard autokilometers af, gemiddeld 20,5 duizend kilometer per auto. Terwijl de dieselkilometers terugliepen, namen de kilometers afgelegd op elektriciteit juist toe. In 2018 werden de meeste zakelijke kilometers nog gereden met een dieselauto: ruim 13,6 miljard. Vijf jaar later was dat met drie kwart gedaald. Het aantal elektrische kilometers vertienvoudigde tegelijkertijd. Gemiddeld rijdt de zakelijke rijder 20,3 duizend kilometer in een elektrische auto tegen 24,8 duizend met een diesel.

Voor particulieren blijft de benzineauto favoriet; 79% van hun 94 miljard gereden kilometers in 2023 waren op benzine. Toch groeide ook het elektrisch rijden bij particulieren aanzienlijk, van 142,6 miljoen kilometer in 2018 naar 2,6 miljard in 2023.

