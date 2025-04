Zevende editie Swim to Fight Cancer in Nijmegen: zwemmen én bootcamp voor baanbrekend kankeronderzoek

NIJMEGEN – Op zondag 7 september 2025 kleurt de Nijmeegse Spiegelwaal blauw tijdens de zevende editie van Swim to Fight Cancer. Honderden deelnemers springen die dag het water in om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Nieuw dit jaar is een uitdagende bootcamp voor wie liever op het droge blijft, maar zich wel sportief wil inzetten voor het goede doel.

Sportief en betekenisvol

Swim to Fight Cancer is een jaarlijks terugkerend fondsenwervend evenement waarbij mensen van alle leeftijden en achtergronden samenkomen om stil te staan bij de impact van kanker. Deelname is mogelijk vanaf 8 jaar en ook mensen die zelf ziek zijn of waren, zwemmen mee. Tot nu toe heeft het evenement in Nijmegen bijna 1 miljoen euro opgebracht. Dit jaar hoopt de organisatie die grens te doorbreken.

Volledige opbrengst naar Radboud UMC

Voor het eerst blijft 100% van de donaties in Nijmegen. De opbrengst gaat naar onderzoek in het Radboud UMC, waaronder het project GERMAYA (genetische oorzaken van kanker bij jongvolwassenen) en een AI-model dat helpt bij de bestraling van baarmoederkanker. Onderzoekers, artsen en verpleegkundigen van het Radboud Oncologie Fonds zwemmen ook mee.

Nieuw: bootcamp rondom de Spiegelwaal

Wie liever niet zwemt, kan zich dit jaar aanmelden voor een bootcamp onder leiding van OutdoorJim en De Beweegreden. Met sportieve uitdagingen rondom de nevengeul kunnen deelnemers zich ook op het droge inzetten voor kankeronderzoek. Ideaal voor vriendengroepen, sportclubs of collega’s.

Zwemmen met betekenis

Zwemafstanden zijn 500, 1500 of 3000 meter. Een zwemdiploma en schoolslag zijn voldoende om mee te doen. Iedere deelnemer krijgt een persoonlijke actiepagina waarmee geld ingezameld kan worden. De organisatie biedt gratis zwemtrainingen aan ter voorbereiding.

Meer informatie en aanmelden

Inschrijven kan via: www.swimtofightcancer.nl/nijmegen.

