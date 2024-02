Lange winterwandeling, Verwolde

LAREN(Gld) – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseren op woensdag 13 maart 2024 een lange winterwandeling over landgoed Verwolde. In de winter is Verwolde een oase van rust. Het kasteel is gesloten en op de landerijen is het stil. Waarschijnlijk komen we geen mens tegen. Het weer valt in deze periode niet te voorspellen. Is het zonnig of bewolkt en grijs? Is het onstuimig, stormachtig of ligt er misschien wel sneeuw? We laten ons graag verrassen want juist in de winter bepaalt het weer de sfeer in het bos. Vooraf online reserveren is noodzakelijk.

Tijd: start om 10.00 uur. Duur: ca. 6 uur.

Deelname: 5 euro p.p., donateurs gratis op vertoon van een geldige GLK donateurspas.

Tip van de boswachter: Neem iets te eten en drinken voor onderweg mee. Trek stevige, waterdichte schoenen aan. Geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar.

Meer informatie en online reserveren: www.glk.nl/excursies

