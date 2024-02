Voorjaarsvakantie huis Verwolde open

LAREN(Gld) – In de voorjaarsvakantie is huis Verwolde geopend van 17 februari tot en met 25 februari. Speciaal voor kinderen is de muizenjacht geopend, want het krioelt in het onderhuis van de muizen!

Jacht op de muizen!

In de winter trekken alle muizen die normaal buiten wonen graag het warme huis in. Maar ze zijn een plaag in het onderhuis en eten de voorraden op. Kinderen helpen de muizen verjagen met de speurtocht ‘Jacht op de muizen’.

Datum: 17, 18, 21, 22, 24, 25 februari

Tijd: 11.00 – 16.00 uur

Kosten: € 2,00 per bezoeker

Op stap met gouvernante

Onze jonge bezoekers maken samen met de gouvernante een bijzondere wandeling door het huis. Zo komen ze langs de kinderkamer, de mooie zitkamer of salon en de prachtig gedekte tafel in de eetzaal. De gouvernante laat ook het onderhuis zien, waar het personeel leefde en woonde. Het is een bijzondere rondleiding waarbij je leert hoe het was om in zo’n mooi huis op te groeien. Na afloop krijgen de kinderen wat te drinken en wat lekkers!

(Groot)ouders of verzorgers nemen niet deel aan de kinderactiviteit. Zij kunnen met een gereserveerd ticket het huis bezoeken, in de tuin wandelen, genieten van het terras bij de theeschenkerij en snuffelen in de museumwinkel.

Datum: 21 februari

Tijd: 11.00 uur (duur ca. 1,5 uur)

Entree: € 12,50 per kind, donateurs en museumkaarthouder € 7,50 per kind

Adres: Huis Verwolde, Jonker Emilelaan 4, 7245 TL Laren

Online reserveren noodzakelijk: www.glk.nl/verwolde

Openingstijden

Tijdens de voorjaarsvakantie is huis Verwolde geopend op 17, 18, 21, 22, 24 en 25 februari van 11:00 tot 16:00 uur.

Meerdere rondleidingen op een dag en vrije doorgang vanaf 14:00 uur. De muizenspeurtocht kan de hele dag gedaan worden want deze speelt zich af in het onderhuis.

Bron(nen) & Afbeelding(en)