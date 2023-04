Achterhoeks Openluchtmuseum opent seizoen

LIEVELDE – Het Achterhoeks Openluchtmuseum bij Erve Kots in Lievelde is het gehele jaar te bezoeken, maar vanaf april is het seizoen officieel geopend. Het museum is van dinsdag tot en met zondag van 10:00-17:00 uur toegankelijk voor iedereen die de Achterhoek van vroeger wil beleven in het nu.

Het museum is vernieuwd en heeft diverse nieuwe attracties. Zo kun je in het expositiegebouw de archeologische opgravingen bewonderen en met de mindsetshow krijg je een spectaculaire audiovisuele beleving en inleiding op wat er in het museum te zien is. Tijdens de wandeling door het museum kan je je eigen route volgen. Met behulp van een audiotour met de stem van Willem te Molder, Hans Keuper en Brenda Janssen kan je de vertelling in het Nederlands, Achterhoeks of Duits activeren.

Naast de reguliere bezoeken organiseert het museum ook activiteiten, zoals theaterstukken en ambachtsdagen waarop oude ambachten in werking te zien zijn.

Het Achterhoeks Openluchtmuseum kan altijd vrijwilligers gebruiken om het terrein te onderhouden. Vind je het leuk om buiten te zijn, ben je handig met hout of ben je vaardig in een (oud) ambacht? Het museum komt graag met je in contact.

Bezoekersinformatie:

Achterhoeks Openluchtmuseum, Eimersweg 4b in Lievelde.

Meer informatie is te vinden op de website www.achterhoeksopenluchtmuseum.nl of stuur een e-mail naar info@achterhoeksopenluchtmuseum.nl.

