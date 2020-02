Paaseierenmarkt Reurei

LIEVELDE – Met het voorjaar in aantocht is het weer tijd voor Reurei de Paaseierenmarkt van de Achterhoek. De 27ste editie wordt gehouden in de zalen van Kaasboerderij Weenink Eimersweg 3 te Lievelde. In de sfeervolle zalen laten de 20 kunstenaars graag hun werk zien. De aanwezige ei kunstenaars laten zien welke mogelijkheden er allemaal zijn om van een simpel ei een waar kunstwerk te maken. Vele eieren gekleurd, beschildert en versierd met acryl, aquarel, opengewerkt of gedecoreerd met daimond painting en geen ei hetzelfde. Niet alleen kan worden genoten van de fraaie kunst en handenarbeid, maar natuurlijk kunt u ook de trotse eigenaar worden van zo’n mooi schilderij, een prachtig ei.

Heel bijzonder is de deelname van Hanja en Loeba Rozak ze wonen in België maar hun techniek is afkomstig uit de Oekraïne.

De Paaseierenmarkt wordt gehouden op zaterdag 7 en zondag 8 maart 2020. Beide dagen is de markt geopend voor publiek van 10.00 tot 17.00 uur. De entree bedraagt € 2,50.