25 paar Grolse wanten voor de vrijwilligers van de ZSOM

GROENLO – Op donderdag 9 december werden de vrijwilligers van de ZSOM blij verrast door Erik Mentink van Groepsuitjes Groenlo. Maar liefst 25 paar Grolse wanten werden overhandigd aan Sjaak Hulshof van de ZSOM. Dit als dank voor het maar liefst drie maal beschikbaar stellen van de studio voor de opnames van de gesproken teksten van de Dagje Groenlo app. De Nederlandse teksten zijn ingesproken door Arno klein Goldewijk, de dialectteksten door Joost Frank en Henri Walterbos. Tenslotte heeft Erik Mentink zelf de quiz teksten voor zijn rekening genomen.

Tijdens de overhandiging memoreerde Erik nog dat dit inspreken van de teksten waarschijnlijk een van de laatste handelingen zijn geweest in de oude studio aan de Ziekenhuisstraat. Ook kon hij nog mededelen dat de Dagje Groenlo app al diverse malen is gedownload via www.groepsuitjesgroenlo-apps.nl en dat in de maand December en Januari de app met een megakorting aangekocht kan worden. De vrijwilligers van de ZSOM konden deze mooie gift bijzonder waarderen en met de winter in aantocht hebben ze geen koude handen.

