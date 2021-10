Achterhoekse gemeenten zetten regionale aanpak ondermijning voort

Deel dit bericht













ACHTERHOEK – In 2019 zijn de 8 Achterhoekse gemeenten een regionale samenwerking op het gebied van ondermijning gestart. De afgelopen jaren zijn er de nodige resultaten geboekt. Daarom hebben de 8 Achterhoekse colleges besloten de samenwerking voort te zetten. Verlengd tot juni 2022.

Burgemeester Annette Bronsvoort (gemeente Oost Gelre) is bestuurlijk trekker van de regionale aanpak ondermijning. “Met de regionale aanpak organiseren we een gestructureerde en efficiënte aanpak van ondermijning in de Achterhoek, zodat ondermijning geen voet tussen de deur krijgt. Hiervoor is een structurele en zichtbare aanpak nodig.”

Resultaten regionaal plan van aanpak

In de regionale aanpak (2019-2021) is de focus gelegd op drie pijlers:

Versterken beleid en uitvoering

Verbeteren bewustwording

Verbeteren informatiepositie

Burgemeester Annette Bronsvoort: “Ondanks de uitdagingen die het coronavirus met zich meebracht, zijn er de afgelopen twee jaar veel resultaten geboekt. We hebben geïnvesteerd in het netwerk en er zijn diverse acties en projecten in gang gezet.”

Meld Misdaad Anoniem campagne in buitengebied

“Vorig jaar hebben we een aantal keer concreet gezien dat drugscriminelen hun weg naar de Achterhoek hebben gevonden. We kennen de voorbeelden van hennepkwekerijen in woningen tot een drugslab in een boerenschuur. In een aantal gevallen was een anonieme tip bij Meld Misdaad Anoniem aanleiding voor het oprollen van een kwekerij of drugslab. Daarom is vorig jaar een campagne gestart in het buitengebied van de Achterhoek, samen met onze partners. Die campagne had een groot bereik. We willen dat inwoners op de hoogte zijn van de risico’s die deze criminaliteit met zich meebrengt” aldus burgemeester Bronsvoort.

Structurele aanpak

De regionale samenwerking op het gebied van ondermijning wordt structureel voortgezet, om samen een vuist te kunnen blijven maken tegen ondermijning. De acht gemeenten stellen voor het aantrekken van een regionale opgaveregisseur jaarlijks € 15.000 beschikbaar. De regisseur is sparringpartner voor de burgemeesters, verbindt de bovenregionale aanpak aan de lokale uitvoering en ondersteunt het lokale netwerk binnen de gemeenten.

Weerbare samenleving

Ook de samenleving moet zich bewust zijn van ondermijnende activiteiten. Alert zijn op hennepkwekerijen in een woning of schuur, verdachte situaties in het buitengebied, een pand waar mensen op onregelmatige tijden in en uit lopen. Burgemeester Bronsvoort: “We roepen inwoners en ondernemers op alert te zijn en verdachte situaties te melden. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem. Zo zorgen we er samen voor dat ondermijning in de Achterhoek geen voet aan de grond krijgt.”

Week van de Veiligheid, 11 tot en met 17 oktober

In de hele regio Noord- en Oost-Gelderland en daarmee in de Achterhoekse gemeenten worden in de Week van de Veiligheid diverse activiteiten gehouden om aandacht te vragen voor veiligheid en ondermijning. Aan het programma wordt momenteel de laatste hand gelegd.



