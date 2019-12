Afronding succesvolle pilot Klimaat Klaor

Gepubliceerd op 18 december 2019 om 20:50

OOST GELRE – Woensdagmiddag waren zestien kinderen aanwezig op het gemeentehuis in Lichtenvoorde. Met een beetje hulp van Klimaat Klaor kan de Antoniusschool in Vragender samen met de leerlingen een groen schoolplein ontwikkelen. Dit is een van de vele mooie initiatieven waar Klimaat Klaor een bijdrage aan heeft geleverd.

Wethouder Porskamp van de gemeente Oost Gelre is blij met de vele initiatieven: “De initiatieven uit de pilot zijn mooie en concrete stappen. Het is mooi om te zien dat steeds meer inwoners en ondernemers bezig zijn met verbeterinitiatieven voor het klimaat.” Gebiedsmakelaar Richard Trenning sluit zich hierbij aan, “We willen dan ook iedereen bedanken die met ons heeft meegedaan. We hopen dat het thema ook bij u een plekje heeft gekregen. Dat u geïnspireerd bent of wordt om ook zelf aan de slag te gaan in de stad of het landelijk gebied. Want we zijn er nog niet!”

Initiatieven pilot

Meer dan 30 initiatieven zijn de afgelopen jaren gestart/ uitgevoerd om het gebied rond Lichtenvoorde, Vragender en Lievelde Klimaat Klaor te maken. Ter inspiratie hebben we een mooie eindfilm gemaakt. Daarin neemt de gebiedsmakelaar u mee op pad. Ook vertellen vier inwoners hoe zij op hun manier de handen uit de mouwen hebben gestoken en invulling hebben gegeven aan hun eigen klimaatproject. In de film zijn de initiatieven te zien van;

Erwin Nijrolder, melkveehouder uit Vragender die boerenstuwen heeft aangelegd om water vast te houden voor droge perioden.

Ondernemer Karin Rog van Dusseldorp Infra die klimaatbomen heeft geplant voor schaduw en een mooie entree van haar bedrijf.

Marloes en andere kinderen van de Antoniusschool uit Vragender die hun schoolplein gaan vergoenen.

De MACL uit Lichtenvoorde die hun crossterrein (hart van de Zwarte Cross) gaan inplanten met 5.000 bomen en struiken en tal van wadi’s gaan aanleggen om wateroverlast te voorkomen.

Succesvolle samenwerking tussen verschillende partijen

Dit is de conclusie van Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Oost Gelre tijdens de afronding van het Pilot Project Klimaat Klaor, waaraan beide partijen met provincie en LTO aan hebben gewerkt. We hebben in dit project praktisch uitgelegd en laten zien wat de gevolgen zijn van klimaatverandering en wat je daar als bewoner of ondernemer aan kunt doen.



“Hitte, extreme droogte of juist heftige neerslag komen steeds vaker voor. We hebben dat allemaal kunnen ondervinden in de zomers van 2018 en 2019. we We moeten het water vasthouden, elke druppel telt. Dit is dus bij uitstek iets wat overheden, maar ook bedrijven, scholen, bewoners en ondernemers zelf kunnen aanpakken”, aldus Waterschapsbestuurder Peter Schrijver.

Hoe nu verder

De pilot stopt, maar gemeente en waterschap blijven vanuit het dagelijks werk graag meedenken. Op de website www.oostgelre.nl/klimaat-klaor kunnen geïnteresseerden meer informatie vinden over Klimaat Klaor. Ook staan hier filmpjes met mooie voorbeelden ter inspiratie.