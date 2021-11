Agem, Kuster Energy en Amperapark plaatsen zonnelaadstations in de Achterhoek.

Drie partijen in de duurzame mobiliteit gaan zich samen inzetten voor de realisatie van zonnelaadstations in de Achterhoek. Op deze locaties kan tijdens het overdekt parkeren een elektrische auto opgeladen worden door opwekking van zonne-energie direct óp de parkeerplaats. Duurzaam en efficiënt gebruik van Achterhoekse vierkante meters.

Het gebruik van elektrische auto’s neemt toe. Ook de vraag naar oplaadpunten neemt daarmee toe. De ruimte die we nodig hebben voor onze elektrische auto’s, maar ook voor de opwekking van duurzame energie is echter schaars. Het is daarom belangrijk efficiënt met deze ruimte om te gaan. Agem, Kuster Energy en Amperapark hebben de handen ineen geslagen voor een duurzame oplossing voor de hele Achterhoek.

De drie partijen maken groene mobiliteit nóg makkelijker en toegankelijker door middel van het gezamenlijk realiseren van zonnelaadstations in de Achterhoek. De door Amperapark ontwikkelde zonnelaadstations bieden de mogelijkheid om tijdens het parkeren een elektrische auto écht groen op te laden met Achterhoekse energie. De energie wordt opgewekt door de zonnepanelen direct bovenop de zonnelaadstations. Agem zorgt als energieleverancier voor de Achterhoek voor het transport via het net en Kuster Energy zorgt voor de benodigde laadinfra.

Met het groeiende aantal elektrische auto’s is de behoefte aan snelladers groot. Met een snellader kan de accu van een elektrische auto binnen 30 minuten tot 80% worden opgeladen. De samenwerking tussen deze drie partijen biedt de Achterhoek ruim baan voor meer duurzaam verkeer.

Beoogde locaties voor de zonnelaadstations zijn in de omgeving van stations en semiopenbare locaties waar behoefte is aan parkeren en laden. Maar er is ook vraag vanuit private partijen zoals horeca en recreatiegelegenheden. Het eerste concrete resultaat van de samenwerking zal een zonnelaadstation bij Kuster Energy in Groenlo worden.

Wessel Jan de Boer van Amperapark is erg blij met de samenwerking met de twee Achterhoekse organisaties, die al langer een goede onderlinge samenwerking hebben. ‘Met deze samenwerking maken we de Achterhoek samen nog groener!’

Agem

Agem werkt aan een duurzame toekomst voor de Achterhoek. Van energie besparen via Agem Energieloket en energie opwekken tot het zo efficiënt mogelijk benutten van Achterhoekse energie, door te zorgen dat energie opgewekt in de Achterhoek zoveel mogelijk in de regio blijft. Voor Agem is samenwerking de sleutel tot een succesvolle energietransitie en is daarom een belangrijke verbinder tussen Achterhoekse huishoudens, bedrijven en instellingen, lokale energiecoöperaties en Achterhoekse gemeenten.

Amperapark

Het doel van Amperapark is om zoveel mogelijk parkeerplaatsen om te toveren tot een groene duurzame parkeerplaats. Bestaande parkeerplaatsen veranderen in een groen zonnelaadstation waar meerdere elektrische auto’s en bedrijfsbusjes overdekt kunnen laden. Door een dynamische laadinfrastructuur passen de groene laadstations zich slim aan op de laadbehoeften van gebruikers, de zonnestroom en de netwerkcapaciteit. Bijkomende voordelen zijn dat de auto’s altijd droog en in de schaduw staan en dat er gemakkelijk gereserveerd en betaald kan worden met een speciale app.

Kuster Energy

Volgens Kuster Energy is mobiliteit is de spil van onze samenleving en is duurzaamheid enorm belangrijk. Duurzame mobiliteit was dus een logische stap. Kuster Energy gelooft in een mix van brandstoffen en levert vanuit Babberich brandstoffen en smeermiddelen door heel Nederland en is initiatiefnemer van Energy Points. Hier is de mogelijkheid tot een wasbeurt of zelfs even zelf opladen met een broodje. De vestiging in Groenlo biedt tevens de mogelijkheid om te vergaderen tijdens het opladen. Innovatie, duurzaamheid en vooral de Achterhoekse gemoedelijkheid staan hoog in het vaandel.

