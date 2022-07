Beleef de Tachtigjarige Oorlog in Groenlo

Verhaal van Gelderland Zomertoer in Groenlo

GROENLO – Op 23 juli beleef je de geschiedenis van Gelderland in Groenlo. De vesting Grolle bereidt zich voor op de herbeleving van de Slag om Grolle in 1627, tijdens de Tachtigjarige Oorlog. In de vestingstad, herkenbaar door de gracht, smalle straten en de gezellige markt, vinden historische activiteiten plaats geschikt voor jong en oud. De toegang is op deze dag overal gratis. In het Stadsmuseum wordt verteld over de impact die dit had op het leven van alledag. De opening van de dag wordt verricht in de Oude Calixtuskerk, de laatste stille getuige van deze roerige tijd, waar naast het historische verhaal, een presentatie plaats vindt van het nieuwe Museum 1627.

Re-enactors en demonstraties kleuren het straatbeeld. De organisatie van de Slag om Grolle is natuurlijk ook aanwezig en geeft informatie over het grootste 17e-eeuwse re-enactment festijn van Europa dat in oktober van dit jaar weer op de agenda staat. De kerkers onder het stadhuis en de oude Stadsboerderij zijn een bezoekje waard, gidsen zijn daar aanwezig. De toren van de basiliek Calixtus kan worden beklommen voor een mooi uitzicht op de vestingstad. In de Archeohotspot kan de jeugd ervaren hoe archeologen te werk gaan.

In de Mattelier zullen een tweetal lezingen worden gegeven. Ronald de Graaf is betrokken bij het schrijven van het ‘Verhaal van Gelderland’ een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van onze provincie en auteur van het lijvige standaardwerk over de Tachtigjarige Oorlog ‘Oorlog, mijn arme schapen’. In zijn lezing vertelt hij waarom de keuze om Grol aan te vallen zo bijzonder was. Godfried Nijs is in opdracht van het Stadsmuseum een boek aan het schrijven over de gebeurtenissen rond Grol in 1627. De aanloop, de belegering en de nasleep. Zijn lezing gaat over de plundering in het Münsterse door de Staatse ruiterij tijdens de belegering, hoe dat uit de hand liep en de nasleep die het had.

Een historische zomer

Deze feestelijke zaterdag is onderdeel van de Verhaal van Gelderland Zomertoer. In deze zomertoer beleef je de complete geschiedenis van Gelderland van de prehistorie tot en met de twintigste eeuw. Voor jong en oud zijn er vanaf 18 juni elke zaterdag op negen verschillende locaties in Gelderland bijzondere activiteiten te bezoeken die samen meer vertellen over de geschiedenis van Gelderland.

De opening wordt om 10.00 uur verricht door de wethouder van Oost Gelre en de directeur van Erfgoed Gelderland in de Oude Calixtus aan de Markt in Groenlo. De activiteiten vinden plaats van 10.00- 17.00 uur, het dagprogramma met looproute is op flyers aangegeven. De organisatie is een samenwerking tussen het Stadsmuseum en de Stichting Slag om Grolle, Stadsboerderij Grolle, Toren beklimmen Calixtus, Vestingstad Expres Groenlo.

