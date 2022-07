Laatste jeugdwedstrijd succesvol verlopen

GROENLO – De laatste jeugdwedstrijd die woensdagavond 13 juli is gevist aan de boorden van de stadsgracht is succesvol verlopen. Ditmaal geen wedstrijd aan de vijver van de Hartreize, maar de stadsgracht als wedstrijdparcours. Dit om de kinderen toch al een beetje te laten wennen aan het vissen in dit prachtige stukje viswater dat onze stadsgracht is.

Op twee plekken aan de Maliebaan werden de stekken uitgezet. Tegenover de Muziekkoepel en in de bocht naast de brug over de Eibergseweg. Nadat de kinderen zich ingeschreven hadden volgde de loting. Altijd een spannende gebeurtenis waar je komt te zitten. Om 18.30 uur klonk het beginsignaal en al snel werden de eerste vissen gevangen. Ook ditmaal waren er weer verschillende vrijwilligers van de Groenlose Hengelsport Vereniging aanwezig om de kinderen met raad en daad bij te staan. Deze jeugdwedstrijden zijn een wedstrijd en viscursus in één.

In totaal deden er deze laatste wedstrijd 15 kinderen mee. Een mooi aantal gezien de pas gestarte zomervakantie.

Om 20.00 uur klonk het eindsignaal en kon de balans worden opgemaakt.

Dobberraadspel

Toen de kinderen naar de plek liepen waar de prijsuitreiking liepen wachtte hun nog een verrassing. De koker met daarin de dobbers voor het Dobberraadspel was op een tafeltje opgesteld en de kinderen mochten als eerste raden hoeveel dobbers er in de koker zitten. Hiervan werd meteen al goed gebruik van gemaakt. Binnenkort staan de foto’s van de koker met dobbers op de facebookpagina ‘Ghv Groenlo’ komen binnenkort de foto’s van de koker en kunnen de kinderen nog verder raden tot 1 september door te mailen naar dobberspel@visseningroenlo.nl

Prijsuitreiking

Deze laatste wedstrijd had de Groenlose Hengelsport Vereniging gezorgd voor extra mooie prijzen. Uiteindelijk waren er twee winnaars namelijk Tygo Janssen en Melle Huurneman met ieders 13 vissen. Zij mochten als eerste een prijs uit kiezen. Alle kinderen die mee deden ontvingen een prijs.

Op de kermiszaterdag 20 augustus is er voor de jeugd nog een leuke kermisviswedstrijd. Voor alle info zie het kermisboekje. De jeugd tot en met 13 jaar mag ook mee doen met de twee Open vakantiewedstrijden (woensdag 27 juli en 10 augustus) , maar ze moeten dan wel zelfstandig kunnen vissen en een leefnet mee nemen. Ook het voor het aas moeten ze zelf zorgen. De deelname voor hen is gratis.

Uitslag jeugdwedstrijd 13 Juli

Tygo Janssen 13 vissen

Melle Huurneman 13 vissen

Sietse Franken 12 vissen

Gijs Dibbets 12 vissen

Simon Westhoff 10 vissen

Mees Westhoff 10 vissen

Dyon Meekes 9 vissen

Fajen te Brake 7 vissen

Bas Klein Avink 6 vissen

Jayden te Brake 5 vissen

Wesley v/d Kamer 4 vissen

Bryan Meekes 3 vissen

Twan Koster 2 vissen

Mick te Morsche 1 vis

Wout Koster 0 vissen

