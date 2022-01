Biebboeken laten bezorgen aan huis

Ken jij iemand die enorm graag leest, maar aan huis gebonden is? Wijs hem of haar dan op de mogelijkheid om boeken thuisbezorgd te krijgen. De Bibliotheek Oost-Achterhoek biedt deze service zonder bijkomende kosten. Een lidmaatschap volstaat.



Bibliotheek aan Huis

Lynn Karsijns, manager van de Bibliotheek Oost-Achterhoek: “Onze vrijwilligers bezorgen boeken, tijdschriften en andere bibliotheekmaterialen aan huis als iemand zelf niet naar de Bibliotheek kan komen door handicap of ziekte. Aan deze service zijn geen extra kosten verbonden, een klant van de Bibliotheek aan Huis betaalt het normale contributietarief.”

Natuurlijk kan elke Bibliotheek aan Huis-klant doorgeven wat hij/zij graag leest. Bij het uitzoeken van de boeken wordt daar rekening mee gehouden. De leentermijn is zo geregeld, dat er in ieder geval voldoende tijd is om te lezen, tot het moment dat de vrijwilliger de boeken weer komt wisselen.



Corona

Ook als iemand behoort tot de kwetsbare groep en gedurende de coronapandemie aan huis gebonden is, is de Bibliotheek aan Huis een oplossing. Mocht de situatie rondom het virus en de verspreiding verbeteren, dan is het lidmaatschap van de Bibliotheek aan Huis eenvoudig weer om te zetten naar een normaal abonnement.



Aanmelden

Ken jij of ben jij iemand die van de Bibliotheek aan Huis gebruik zou willen maken? Meld je dan bij het Servicebureau van de Bibliotheek Oost-Achterhoek, 088-0062929.

